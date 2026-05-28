Cobre Panamá se desvincula de apagón que trascendió hasta México

La empresa Cobre Panamá descartó por segunda ocasión esta semana cualquier responsabilidad en el colapso del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Mediante una postura defensiva, la filial minera calificó el evento reportado en sus unidades de generación como un hecho completamente ajeno a la interrupción del servicio que afectó al país en horas de la tarde por un lapso que superó las tres horas. En un pronunciamiento oficial, la empresa se alineó con los argumentos técnicos emitidos por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Según la prestataria estatal, el origen del problema se debió exclusivamente al desprendimiento de un conductor físico en la Subestación Cáceres, ubicada en Panamá Oeste. Basada en esta versión, Cobre Panamá insistió en que su planta y la red nacional sufrieron incidentes paralelos, pero no vinculados entre sí.

Lectura selectiva al Ejecutivo

Para reforzar su defensa, la multinacional argumentó contar con el respaldo de las declaraciones ofrecidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal. Cobre Panamá aplaudió que el mandatario descartara una incidencia delictiva directa en el fallo eléctrico. Sin embargo, la compañía omitió la advertencia medular del jefe del Ejecutivo. Mulino afirmó con contundencia que el apagón masivo se originó por un “influjo de corriente” derivado de la operación energética de la propia mina. “Hay que pelar mucho el ojo para que cuando usted le mete al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando, no suframos eso”, manifestó Mulino antes de ordenar a la Secretaría Nacional de Energía incrementar la vigilancia física en la central electrica de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Bajo requerimiento del regulador