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Economía

Cobre Panamá se desvincula de apagón que trascendió hasta México

Vista de la embarcación de bandera panameña “Misy Enterprise” en junio de 2019 durante la carga de 31,200 toneladas de concentrado de cobre en Punta Rincón, provincia de Colón.
Vista de la embarcación de bandera panameña “Misy Enterprise” en junio de 2019 durante la carga de 31,200 toneladas de concentrado de cobre en Punta Rincón, provincia de Colón. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 28/05/2026 15:24
La filial minera insiste en su segundo comunicado que el fallo de su planta es un evento aislado, mientras el CND mantiene bajo investigación el flujo eléctrico hacia la red nacional

La empresa Cobre Panamá descartó por segunda ocasión esta semana cualquier responsabilidad en el colapso del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Mediante una postura defensiva, la filial minera calificó el evento reportado en sus unidades de generación como un hecho completamente ajeno a la interrupción del servicio que afectó al país en horas de la tarde por un lapso que superó las tres horas.

En un pronunciamiento oficial, la empresa se alineó con los argumentos técnicos emitidos por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). Según la prestataria estatal, el origen del problema se debió exclusivamente al desprendimiento de un conductor físico en la Subestación Cáceres, ubicada en Panamá Oeste. Basada en esta versión, Cobre Panamá insistió en que su planta y la red nacional sufrieron incidentes paralelos, pero no vinculados entre sí.

Lectura selectiva al Ejecutivo

Para reforzar su defensa, la multinacional argumentó contar con el respaldo de las declaraciones ofrecidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal. Cobre Panamá aplaudió que el mandatario descartara una incidencia delictiva directa en el fallo eléctrico.

Sin embargo, la compañía omitió la advertencia medular del jefe del Ejecutivo. Mulino afirmó con contundencia que el apagón masivo se originó por un “influjo de corriente” derivado de la operación energética de la propia mina.

“Hay que pelar mucho el ojo para que cuando usted le mete al sistema una cantidad de energía que no es la que está circulando, no suframos eso”, manifestó Mulino antes de ordenar a la Secretaría Nacional de Energía incrementar la vigilancia física en la central electrica de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Bajo requerimiento del regulador

A pesar de que la minera asegura que el informe del Centro Nacional de Despacho (CND) convalida su posición técnica, los documentos oficiales del propio CND —entidad sin fines de lucro adscrita a Etesa que coordina el Mercado Mayorista de Electricidad— muestran un escenario distinto.

El Informe Preliminar de Evento N° 230 mantiene bajo investigación formal a Minera Panamá, S.A. Al momento del disparo de los interruptores en la Subestación Cáceres a las 15:58:32.282, la planta de la mina aportaba una potencia real significativa de 143.68 MW al sistema nacional. Por tal motivo, el CND incluyó a la transnacional en la lista de agentes obligados a entregar un informe técnico de causa raíz bajo las normas regulatorias MIE.6.3.1 y MIE.6.4.1.

Ante la fiscalización, Cobre Panamá concluyó que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades en los procesos de supervisión e investigación técnica que ejecute el Estado para verificar la seguridad del sistema eléctrico.

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