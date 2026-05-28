Cobre Panamá se desvincula de apagón que trascendió hasta México

A pesar de que la minera asegura que el informe del <b>Centro Nacional de Despacho (CND)</b> convalida su posición técnica, los documentos oficiales del propio CND —entidad sin fines de lucro adscrita a Etesa que coordina el Mercado Mayorista de Electricidad— muestran un escenario distinto.El <b>Informe Preliminar de Evento N° 230</b> mantiene bajo investigación formal a <b><a href="/tag/-/meta/minera-panama">Minera Panamá, S.A.</a></b> Al momento del disparo de los interruptores en la Subestación Cáceres a las <b>15:58:32.282</b>, la planta de la mina aportaba una potencia real significativa de <b>143.68 MW</b> al sistema nacional. Por tal motivo, el <b>CND</b> incluyó a la transnacional en la lista de agentes obligados a entregar un informe técnico de causa raíz bajo las normas regulatorias <b>MIE.6.3.1</b> y<b> MIE.6.4.1</b>.Ante la fiscalización, <b>Cobre Panamá</b> concluyó que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades en los procesos de supervisión e investigación técnica que ejecute el Estado para verificar la seguridad del sistema eléctrico.