Pago a jubilados y pensionados: así pagará la CSS durante junio

Actualmente, la CSS mantiene dos modalidades de pago para los beneficiarios: depósito por transferencia bancaria ACH y entrega de cheques físicos en los centros de pago habilitados por la institución.

Los jubilados y pensionados de Panamá comenzarán el mes de junio con el pago de sus beneficios económicos, según confirmó el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS), que establece las fechas correspondientes a la primera y segunda quincena del mes.

Pagos por ACH y cheque ya tienen fecha para junio, informa la CSS

De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, la primera quincena será depositada el jueves 4 de junio para quienes cobran mediante ACH, mientras que los jubilados y pensionados que reciben cheque podrán retirarlo el viernes 5 de junio.

En cuanto a la segunda quincena, la Caja de Seguro Social informó que los pagos por transferencia ACH estarán disponibles el viernes 19 de junio.

Por su parte, los beneficiarios que cobran mediante cheque físico podrán retirar sus pagos a partir del lunes 22 de junio en los diferentes puntos autorizados a nivel nacional.

La entidad reiteró el llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a las fechas oficiales y acudir a los centros de pago correspondientes según el calendario establecido.