Pago a jubilados y pensionados: así pagará la CSS durante junio

De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, la primera quincena será depositada el jueves 4 de junio para quienes cobran mediante ACH, mientras que los jubilados y pensionados que reciben cheque podrán retirarlo el viernes 5 de junio.En cuanto a la segunda quincena, la Caja de Seguro Social informó que los pagos por transferencia ACH estarán disponibles el viernes 19 de junio.Por su parte, los beneficiarios que cobran mediante cheque físico podrán retirar sus pagos a partir del lunes 22 de junio en los diferentes puntos autorizados a nivel nacional.La entidad reiteró el llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a las fechas oficiales y acudir a los centros de pago correspondientes según el calendario establecido.