¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio? Conozca el calendario

Para la segunda quincena del mes de junio, la Caja de Seguro Social informó que los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante depósito ACH tendrán disponible el dinero el viernes 19 de junio. Por otro lado, los beneficiarios que cobran a través de cheque podrán retirarlo a partir del lunes 22 de junio en los distintos centros de pago habilitados en todo el país.La entidad recordó que el sistema de pagos se mantiene dividido entre depósitos electrónicos y entrega presencial de cheques, con el objetivo de agilizar el proceso y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus haberes. Además, recomendó a los pensionados verificar con anticipación sus fechas y lugares de cobro para evitar aglomeraciones o inconvenientes al momento de recibir el pago.La CSS también exhortó a los adultos mayores a mantenerse atentos únicamente a la información difundida por los canales oficiales, especialmente ante consultas relacionadas con modificaciones en el calendario o cambios en los métodos de pago.