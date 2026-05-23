¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio? Conozca el calendario

La entidad señaló que la primera quincena será depositada el jueves 4 de junio a través de ACH, mientras que los beneficiarios que cobran por cheque recibirán su pago el viernes 5 de junio.

Los jubilados y pensionados de Panamá ya tienen estipuladas las fechas de pago correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de junio, según el calendario oficial de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS).

La CSS anuncia pagos de la segunda quincena para jubilados y pensionados

Para la segunda quincena del mes de junio, la Caja de Seguro Social informó que los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante depósito ACH tendrán disponible el dinero el viernes 19 de junio.

Por otro lado, los beneficiarios que cobran a través de cheque podrán retirarlo a partir del lunes 22 de junio en los distintos centros de pago habilitados en todo el país.

La entidad recordó que el sistema de pagos se mantiene dividido entre depósitos electrónicos y entrega presencial de cheques, con el objetivo de agilizar el proceso y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus haberes.

Además, recomendó a los pensionados verificar con anticipación sus fechas y lugares de cobro para evitar aglomeraciones o inconvenientes al momento de recibir el pago.

La CSS también exhortó a los adultos mayores a mantenerse atentos únicamente a la información difundida por los canales oficiales, especialmente ante consultas relacionadas con modificaciones en el calendario o cambios en los métodos de pago.