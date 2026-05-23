Gobierno de Panamá lamenta explosión en mina de carbón en China que dejó muertos y heridos

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, expresó las condolencias oficiales del Gobierno panameño a la República Popular China tras la explosión registrada en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, tragedia que dejó numerosas muertos y heridos.

La explosión es incluida entre los accidentes mineros más graves ocurridos en la República Popular de China en los últimos años.

Sin embargo, las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha.

De acuerdo con Xinhua, la mina quedó “bajo control de las autoridades”, una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.

A través de una carta dirigida a la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, el canciller manifestó “las más profundas condolencias” en nombre del Gobierno y del pueblo panameño por el devastador incidente.

“Panamá se solidariza con el pueblo de la República Popular China y transmite sus más sinceras muestras de pesar a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia”, señala la misiva fechada este 23 de mayo de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también expresó su respaldo a los equipos de rescate y al personal de emergencia que continúan trabajando en circunstancias complejas tras la explosión.

Asimismo, Martínez-Acha deseó una pronta recuperación a las personas heridas y reiteró las muestras de solidaridad de Panamá hacia el pueblo chino en medio de la emergencia.