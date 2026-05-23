Ministro Frank Ábrego recibe medalla del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó la mañana de este sábado 23 de mayo al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, tras recibir la Medalla del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

La medalla es un reconocimiento a Ábrego por su compromiso en la seguridad conjunta que mantienen Estados Unidos y Panamá.

A través de una publicación en sus redes sociales, el diplomático estadounidense resaltó el liderazgo de Ábrego y la cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos frente a las amenazas transnacionales.

“Felicito al ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, por recibir la Medalla del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Este importante reconocimiento destaca su liderazgo y nuestro compromiso compartido con la seguridad regional y el combate a las amenazas transnacionales”, expresó Marino Cabrera.

La condecoración otorgada por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos representa uno de los reconocimientos entregados a autoridades y aliados estratégicos que colaboran en iniciativas de seguridad, lucha contra el crimen organizado y cooperación regional.

El mensaje del embajador se produce en medio de la estrecha coordinación entre Panamá y Estados Unidos en temas vinculados al combate del narcotráfico, el crimen transnacional y la seguridad fronteriza.