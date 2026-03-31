Seguridad del Canal y Ejercicio Panamax: Ejes de la reunión entre Mulino y jefe del Comando Sur

A través de una publicación en redes sociales, el diplomático destacó que el encuentro permitió reafirmar la solidez de la relación entre ambos países, en un contexto de cooperación ampliada para enfrentar desafíos regionales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera , informó al mediodía de este martes 31 de marzo sobre una reunión sostenida con el presidente José Raúl Mulino y el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Frank Donovan, en la que se abordaron temas clave de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Durante la reunión, las autoridades conversaron sobre la organización del ejercicio multinacional Panamax, previsto para este año, así como sobre la responsabilidad compartida de proteger el Canal de Panamá.

El embajador destacó que la colaboración entre Panamá y Estados Unidos continúa fortaleciéndose, especialmente en áreas estratégicas como la seguridad regional y la defensa de infraestructuras clave para el comercio global.

Donovan destacó el interés de reforzar las iniciativas de seguridad en el continente enmarcadas en la estrategia multilateral “Escudo de las Américas” y destacó que Panamá será un actor clave para su implementación, según el general Donovan.

Asimismo, Estados Unidos manifestó su disposición de fortalecer el intercambio de información estratégica en materia de seguridad marítima, así como en la detección de operaciones ilegales vinculadas a carteles y organizaciones del crimen organizado.

En ese contexto, Mulino planteó la posibilidad de retomar el sistema de vigilancia costera mediante radares, que estuvo en funcionamiento hasta 2014 con resultados positivos, pero fue descontinuado por administraciones posteriores.

En el ámbito interno, Mulino enfatizó la necesidad de robustecer el sistema judicial, con el objetivo de brindar mayores herramientas a los fiscales para llevar ante la justicia a criminales y narcotraficantes.

En la reunión también participaron el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y de Seguridad Pública, Frank Ábrego; el director del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís; y el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia.