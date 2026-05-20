Aeropuerto de Tocumen activa protocolos tras incendio en el ‘food court’ de la Terminal 1

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la noche de este miércoles 20 de mayo sobre un incendio registrado en el área del food court de la Terminal 1, situación que obligó a trasladar temporalmente las operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la administración del aeropuerto indicó que el fuego fue controlado por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la terminal aérea.

Según el reporte, no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo tras el incidente.

“Como medida preventiva, las operaciones y vuelos han sido trasladados hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle”, detalló el aeropuerto en el comunicado.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

La administración de Tocumen aseguró además que mantiene activados sus protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas.

“La situación se encuentra bajo control y el aeropuerto continúa operando con las adecuaciones necesarias para salvaguardar la seguridad de pasajeros, usuarios y colaboradores”, indicó la entidad.

Hasta el momento no se han revelado las causas del incendio ocurrido en la principal terminal aérea de Panamá.