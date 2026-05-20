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Aeropuerto de Tocumen activa protocolos tras incendio en el ‘food court’ de la Terminal 1

Hasta el momento no se han revelado las causas del incendio.
Hasta el momento no se han revelado las causas del incendio. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 20/05/2026 20:23
Según el reporte, no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo tras el incidente.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó la noche de este miércoles 20 de mayo sobre un incendio registrado en el área del food court de la Terminal 1, situación que obligó a trasladar temporalmente las operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la administración del aeropuerto indicó que el fuego fue controlado por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la terminal aérea.

Según el reporte, no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo tras el incidente.

Como medida preventiva, las operaciones y vuelos han sido trasladados hacia la Terminal 2 y áreas habilitadas del muelle”, detalló el aeropuerto en el comunicado.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados en la Terminal 1 dirigirse directamente a la Terminal 2 y mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

La administración de Tocumen aseguró además que mantiene activados sus protocolos de seguridad y coordinación operativa para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas.

La situación se encuentra bajo control y el aeropuerto continúa operando con las adecuaciones necesarias para salvaguardar la seguridad de pasajeros, usuarios y colaboradores”, indicó la entidad.

Hasta el momento no se han revelado las causas del incendio ocurrido en la principal terminal aérea de Panamá.

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