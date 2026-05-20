Acodeco admite que su ‘Termómetro’ excluye quejas de redes sociales

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) admitió de manera indirecta que las estadísticas presentadas en su informe periódico, denominado “Termómetro de Acodeco”, muestran un subregistro frente a la insatisfacción comercial real en el país. El reporte institucional excluye todas las alertas e irregularidades expuestas por los usuarios en plataformas digitales y redes sociales, limitándose únicamente a procesar los expedientes que ingresan de forma escrita por los canales tradicionales.

A través de aclaraciones oficiales, la entidad estatal confirmó el recibo de cientos de consultas y reclamos ciudadanos que cuestionan la cantidad de quejas publicadas en los listados, bajo el argumento de que la cifra de empresas infractoras debería ser significativamente mayor. La disconformidad de la población obligó a la institución a aclarar las limitaciones metodológicas de su sistema de monitoreo de mercado.

La reglamentación vigente restringe el campo de acción de la entidad para computar estas alertas. Según el sustento legal provisto por la Acodeco, el artículo 88 de la Ley 45 de 2007 faculta a la autoridad a mencionar marcas, productos o empresas específicas como resultado de investigaciones o quejas formales. Sin embargo, para que un proceso sea considerado válido y afecte la posición de un agente económico en el “Termómetro”, el consumidor debe interponer el reclamo por escrito ante el Centro de Atención al Cliente de la sede principal o en las administraciones regionales.

Hasta el momento, la institución emitió tres informes sectoriales que abarcan las actividades de inmobiliarias, agencias de vehículos de motor, y comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos. Estas tres áreas lideran los reclamos formalizados ante las instancias de Decisión de Quejas y Conciliación.

La falta de integración de los reclamos de las redes sociales en las estadísticas oficiales mantiene una brecha de información para los compradores locales. Aunque la herramienta busca orientar el mercado, los consumidores basan sus decisiones en listas institucionales que obvian los reclamos no corporizados en papel, lo que deja fuera del radar estatal a comercios que acumulan críticas públicas pero eluden los procesos formales de fiscalización.