Mandataria de Costa Rica descarta asistir a evento de la OEA en Panamá: ‘No soy una presidenta viajera’

En medio de una disputa comercial con Panamá la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reveló este miércoles 20 de mayo que no asistirá a la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico y a una reunió de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual se efectuará en el istmo este mes de junio.

“No voy a ir a la reunión de la OEA en Panamá por una razón muy concreta: Yo no me veo como una presidente viajera”, aclaró la mandataria en su conferencia semanal de los miércoles.

Fernández recordó que “hay mucho que hacer en Costa Rica como para que yo este montada en un avión”.

De acuerdo con la agencia EFE, Fernández indicó que habrá momentos en los que tendrá que viajar debido a su cargo, pero afirmó que espera “que sean la menor cantidad de viajes posibles”.

Este 22 de junio se celebrará la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y del 22 al 24 de junio se desarrollará el 56 período ordinario de la Asamblea General de la OEA.

Costa Rica y Panamá mantienen una controversia comercial desde 2019 que se dirime en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La controversia se remonta al proceso identificado como DS599, relacionado con medidas aplicadas por Panamá a la importación de determinados productos provenientes de Costa Rica. En diciembre de 2024, un grupo especial de la OMC emitió un laudo favorable a Costa Rica.

En enero de 2025 Panamá presentó formalmente una apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC en Ginebra, argumentando que el informe no se ajusta a las medidas sanitarias y fitosanitarias panameñas.

Sin embargo, la disputada resurgió este 8 de mayo la presidente de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que ella intentará establecer unas mesas de trabajo en corto plazo con la administración de su homólogo panameño, José Raúl Mulino para resolver la disputa que mantienen en la OMC.

Fernández en una entrevista con Telemetro Reporta indicó que Costa Rica llevó la situación a un panel internacional, en el cual resultó ganador.

“Esto ya se llevó a un panel internacional, del cual Costa Rica resultó ganador, y las reglas y la cancha están claras para volver a reforzar y reactivar ese comercio”, sostuvo la nueva mandataria costarricense.

Este 9 de mayo el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, expresó su respaldo a las declaraciones de su homólogo de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en medio de la controversia por el proceso comercial entre Panamá y Costa Rica ante la OMC.

A través de una publicación en redes sociales, Linares afirmó que coincide “plenamente” con Moltó respecto a la defensa de los productores nacionales y la necesidad de exigir igualdad de condiciones en el diferendo comercial con la nación centroamericana.

“El respaldo a nuestros productores no es negociable y la equidad e igualdad de derechos en este diferendo es una demanda justa”, expresó Linares.