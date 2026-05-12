Panamá se planta ante Costa Rica: ‘No cederemos a presiones’

Los gremios de productores de leche y carne de Panamá cerraron filas ante las recientes declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sobre las restricciones al intercambio comercial de productos agropecuarios entre ambas naciones. Las organizaciones panameñas aclararon que la suspensión de plantas costarricenses no responde a decisiones políticas, sino al incumplimiento de protocolos técnicos internacionales.

Según el comunicado emitido este 12 de mayo de 2026, la pérdida de elegibilidad sanitaria de las plantas del país vecino se debe al vencimiento del proceso de evaluación de riesgo país y de equivalencia sanitaria. Este procedimiento es una exigencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los productores señalaron que la autoridad sanitaria panameña envió oportunamente los cuestionarios técnicos necesarios a Costa Rica. No obstante, afirmaron que estos requerimientos no fueron completados ni remitidos bajo las formas exigidas por los protocolos internacionales. “Panamá no puede otorgar habilitaciones sanitarias por presión política ni por conveniencia comercial”, sentenciaron los gremios en el documento.

El respaldo de los productores se extendió a la gestión de los ministros Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y Julio Moltó (Comercio e Industrias). Las organizaciones, representadas por figuras como Samuel S. Vernaza M. (Anagan), Temístocles Moreno (Aplepc) y Ángel René Lezcano (Aprogalpa), enfatizaron que la salud pública y el patrimonio agropecuario nacional prevalecen sobre cualquier interés económico.