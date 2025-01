Panamá apelará fallo de la OMC; productos ticos no ingresarán

Panamá activó este martes, 14 de enero, el Comité Técnico Comercial del Sector Productor Lácteo (Pro Lácteos de Panamá), con el que presentará un informe técnico y respaldará la apelación que presentará el Gobierno Nacional al falló del 5 de diciembre de 2024, donde la Organización Mundial del Comercio (OMC) favoreció a Costa Rica.

Panamá tiene hasta el 27 de febrero para presentar la apelación, acción que impedirá que ingresen al mercado panameño productos cárnicos de res, cerdo, aves de corral, piensos o alimentos para animales, piñas y banano ticos, preservando así el patrimonio sanitario pecuario y de los consumidores,

El comité de los ganaderos pide al Gobierno y a gremios especializados que les incluyan en el comité lácteo encargado de revisar las normativas anunciadas en diciembre pasado, tras conocerse el fallo de la OMC.

Del mismo modo, proponen respaldar con asesoramiento técnico especializado propuestas normativas alineadas con las necesidades del sector y fortalecer la colaboración entre el sector público y privado en defensa del patrimonio sanitario del país.

Pro Lácteos de Panamá lo integran la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) y la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales (Aplepc), los tres principales gremios ganaderos del país.

Julián González Chea, director ejecutivo de Aprogalpa, explicó en conferencia de prensa que se trata de un esfuerzo colectivo, con el objetivo de respaldar al Gobierno, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que el país apelará al fallo de la OMC. Esta postura refleja una defensa decidida de los intereses nacionales frente a los desafíos comerciales internacionales, fortaleciendo la confianza del sector en el respaldo gubernamental.

Indicó que “el proceso en la OMC tiene una serie de pasos - que como parte técnica desconocemos -, por lo cual el Ministerio de Comercio e Industrias deberá llevar adelante y de manera formal hacer una notificación de apelación”.

González Chea destacó en que una vez interpuesta la apelación, los productos de Costa Rica no podrán entrar al mercado panameño. “No, mientras esto [apelación] no se dirija, las certificaciones en planta -lo que requiere cualquiera para ingresar productos al país- no se podrá dar, ya que ellos o cualquier país tiene que cumplir con una serie de procedimientos”, afirmó el representante de Aprogalpa.

Al ser consultados sobre qué pasará con la apelación de Panamá, ya que el Órgano de Apelaciones de la OMC se encuentra suspendido hasta que designe a sus nuevos integrantes, González Chea respondió que “lo que entendemos es que el proceso va a tomar su tiempo, pero mientras tanto, no podrán ingresar productos sin el permiso de planta”.

En 2019, Estados Unidos interpuso un bloqueo al Órgano de Apelaciones de la OMC, impidiendo que designe a sus nuevos integrantes.

El representante de la Aprogalpa argumentó que la consulta que hizo Costa Rica ante la OMC, tenía como finalidad que Panamá le renovara de forma automática el permiso de inspección de las plantas; no obstante, Panamá demostrará mediante un informe técnico -basado en el Código Sanitario de 1947- que el país busca resguardar la sanidad de su patrimonio.

Por su parte, Euclides Díaz, director ejecutivo de la Anagan, dijo que el patrimonio pecuario del país es uno de los mejores del mundo, ya que no hay presencia de enfermedades como brucelosis, entre otras, a diferencia de otros países, y este es un país libre de muchas de esas enfermedades”.

Agregó que “tenemos que defender nuestro patrimonio, nuestras medidas sanitarias son muy rigurosas y toda la información que aportaremos será basada en evidencias científicas y técnicas”.

Díaz recordó que durante el proceso de la consulta ante la OMC, Panamá ha mantenido muy bien su postura. Además, que durante una importación de animales vivos o en pie durante el boom lechero que provocó pérdidas millonarias a Panamá, donde somos libres de enfermedades como la brucelosis, pues no tenemos ni un 1 % de prevalencia en el hato, y por cuestiones técnicas como esas es que se alargó el debate de Costa Rica en la OMC”.

En tanto, Ricardo Vigil López, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, indicó que la propuesta del Comité Técnico Comercial del Sector Productor Lácteo cuenta con el aval de los nueve comisionados. “Debido al laudo arbitral que favorece a Costa Rica hemos llegado -en consenso- a emitir un comunicado donde exhortábamos la conformación de una mesa técnica donde se revisara el laudo y se presentara el recurso de apelación, y de esta manera siempre darle una alternativa viable al productor nacional, toda vez que el agro es el segundo catalizador de fuentes de empleo del país”, puntualizó el representante del circuito 4-3 de Bugaba y Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí.