Gobierno, empresarios y sindicatos crean mesa para dinamizar el sector de la construcción

La tarde este martes 12 de mayo se instaló la Mesa Técnica para la dinamización del sector construcción.

Se trata de una iniciativa que cuenta con la participación de representantes del Gobierno, empresa privada y trabajadores representados por sindicatos.

El diputado de Realizando Metas Luis Eduardo Camacho fue el responsable de convocar la mesa técnica 15 días atrás en el pleno legislativo.

“Necesitamos crear más empleo para que los panameños tengan acceso a empleo y a disminuir la informalidad. Pero no se trata de cualquier tipo de empleo, se trata de empleo bien pagado, porque un trabajador bien pagado es un trabajador que va a rendir seguramente con mucha fuerza”, manifestó Camacho.

Por su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, compartió su voluntad de colaborar en esta iniciativa.

“Esta mesa es para revisar lo que se haya hecho, lo que se puede mejorar se mejore, lo que haya que corregir se corrija”, expresó Diez.

“Por eso estamos aquí hoy, por eso está el sector empleador aquí, por eso está el sector trabajador. Todos tenemos algo que aportar y todos tenemos algo que va a permitir encontrar las soluciones y nos va a permitir avanzar,” dijo Diez.

De parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), se pronunció Gustavo Herrera.

“No venimos a cuestionar la labor de nadie, venimos a ser parte de esa solución que se nos está pidiendo y venimos a aportar ideas y aportar nuevas propuestas para sacar de una vez ese germen politiquero de modelos fracasados de otros países que no le han funcionado a sus sociedades y que han creado más que todo emigración, represión, hambre, pobreza y que ningún obrero en Panamá quiere”, sentenció Herrera.

En ese sentido, el diputado Camacho explicó que este 12 de mayo se instala la mesa técnica y que luego se procederá a convocar una plenaria para la discusión de los temas. Detalló que se realizarán mesas de trabajo enfocadas en distintas áreas.