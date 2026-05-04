Sector privado respalda mesa técnica para reactivar el sector construcción en Panamá

El sector privado panameño expresó su respaldo a la creación de la <b>Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción</b>, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional que busca reactivar una de las principales actividades económicas del país.Tanto el <b>Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)</b> como la <b>Cámara Panameña de la Construcción (Capac) </b>coincidieron en calificar la medida como oportuna, en un contexto marcado por la desaceleración del sector y el aumento del desempleo.El Conep destacó que la iniciativa responde a la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal, en momentos en que la tasa de desempleo ronda el 10.4 %.Según el gremio, la reactivación del sector construcción podría permitir la reincorporación de aproximadamente <b>15,000 trabajadores</b>, lo que ayudaría a reducir el desempleo a cerca de 9.7 %, regresando a niveles por debajo de los dos dígitos, como en 2024.