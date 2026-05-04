Sector privado respalda mesa técnica para reactivar el sector construcción en Panamá

El sector privado panameño expresó su respaldo a la creación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional que busca reactivar una de las principales actividades económicas del país. Tanto el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) coincidieron en calificar la medida como oportuna, en un contexto marcado por la desaceleración del sector y el aumento del desempleo. El Conep destacó que la iniciativa responde a la necesidad de impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal, en momentos en que la tasa de desempleo ronda el 10.4 %. Según el gremio, la reactivación del sector construcción podría permitir la reincorporación de aproximadamente 15,000 trabajadores, lo que ayudaría a reducir el desempleo a cerca de 9.7 %, regresando a niveles por debajo de los dos dígitos, como en 2024.

Capac: “un paso importante”

Por su parte, la Capac también acogió positivamente la creación de la mesa técnica, destacándola como “un paso importante” para enfrentar los desafíos de uno de los motores clave de la economía nacional. El gremio valoró además su inclusión dentro de este espacio, señalando que permitirá aportar conocimiento técnico en la búsqueda de soluciones concretas. “La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”, afirmó su presidenta, Irene Orillac de Simone.

Impacto económico del sector

De acuerdo con la Capac, el sector construcción representa aproximadamente el 10.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 206 mil empleos directos, además de su impacto indirecto en actividades como comercio, transporte, manufactura, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura y banca. Sin embargo, la industria ha enfrentado una desaceleración sostenida en los últimos años, marcada por la caída de la inversión, el incremento de costos, las restricciones crediticias y la paralización de proyectos.

Espacio de diálogo y propuestas

La mesa técnica aprobada por el Legislativo funcionará como un espacio de diálogo tripartito entre el sector público, privado y los trabajadores, con el objetivo de identificar obstáculos y proponer soluciones para dinamizar la actividad. Entre sus objetivos se encuentran la identificación de barreras regulatorias, financieras y administrativas, así como la formulación de propuestas para agilizar trámites, incentivar la inversión y promover la generación de empleo formal. En este sentido, la Capac adelantó que impulsará iniciativas enfocadas en la agilización de permisos, la reactivación de la inversión pública y privada, el acceso a financiamiento y la simplificación del marco regulatorio.

Consenso y compromiso