Panamá Este, Chiriquí y Bocas del Toro recuperan plantas potabilizadoras, informa el Idaan

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó la suspensión de operaciones de varias plantas potabilizadoras a nivel nacional debido a los altos niveles de turbiedad en el agua, ocasionados por las lluvias, lo que impide procesarla con la calidad requerida.

En Panamá Este, se restablecieron las operaciones en las plantas de Chepo, así como en Cabra 1 y Cabra 2, alcanzando un 80% de su capacidad. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo de los niveles del río en la planta Centenario de Pacora, que opera al 85% de su producción.

El director ejecutivo, Antonio Tercero González, junto a especialistas a nivel nacional, mantiene un seguimiento y monitoreo permanente con el objetivo de restablecer las operaciones oportunamente y garantizar el suministro de agua potable a la población.

Asimismo, se informó que se reanudó la operación de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como “El Trapichito”, en La Chorrera, la cual había sido afectada por la crecida del río Caimito.

Por otro lado, en la provincia de Chiriquí también se logró reactivar las plantas de Santa Marta y Divalá, tras el aumento del caudal del río Divalá, que las abastece.

Finalmente, en la provincia de Bocas del Toro, se recuperó la operación de la planta potabilizadora de Nuevo Paraíso, en el distrito de Almirante.