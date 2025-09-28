Idaan: crecida de ríos obliga a detener operaciones en varias potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha reportado la suspensión de operaciones en varias plantas potabilizadoras a lo largo del país, principalmente en las provincias de Herrera, de Chiriquí y en la región de Panamá Este, como consecuencia directa de las intensas y persistentes lluvias que han provocado la crecida de los ríos.

La situación climática ha generado problemas en las tomas de agua cruda y obstrucciones que impiden el funcionamiento normal de las potabilizadoras, afectando el suministro de agua potable a miles de residentes.

¿Qué plantas potabilizadoras han sido afectadas por la crecidas de ríos?

En la provincia de Herrera, la Planta Potabilizadora de Parita tuvo que detener por completo sus operaciones. Según el IDAAN, la suspensión se debe a una obstrucción en el canal de entrada causada por el arrastre de material debido a las constantes lluvias en la zona. El Idaan informó que la potabilizadora de Parita había recuperado su operatividad desde horas de la madrugada de este domingo.

La situación es más compleja en la región de Panamá Este, donde varias plantas han experimentado cierres y reducciones en su capacidad operativa:

Las potabilizadoras Centenario en Pacora y Cabra 2 han suspendido sus operaciones totalmente. La decisión se tomó ante las crecidas significativas registradas en las tomas de agua cruda, lo que representa un riesgo operativo.

La planta Cabra 1 se mantiene operando, pero a una capacidad reducida del 60%.

Previamente, el IDAAN había informado que las plantas de Cabra 1 y 2 operaban a un 70%, y la Centenario en Pacora al 46% debido a la recuperación de su tanque de reserva, cifras que ahora se han visto modificadas por los cierres recientes.

El equipo técnico del IDAAN se mantiene en estricta vigilancia ante los efectos climáticos y se espera que las operaciones se retomen tan pronto como las condiciones del río y las tomas de agua cruda lo permitan.

Planta potabilizadora de San Félix detiene sus operaciones

Este domingo, el Idaan informó que como medida de protección a los equipos de bombeo por la acumulación de sedimentos, la potabilizadora de San Félix detuvo sus operaciones.

Agregó que el personal realiza la inspección y remoción de material vegetal en cuanto mejoren las condiciones en el río San Félix.