‘Proyecto Libertad’ en duda: empresas navieras temen cruzar el estrecho de Ormuz

Un ambiente de confusión se respira este lunes 4 de mayo en el estrecho de Ormuz, tras las recientes contradicciones entre Estados Unidos e Irán en torno al uso de esta vía marítima, por la cual transita una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado domingo que el Ejército de su país se prestaría a escoltar, con aviones, destructores y tropas, a las embarcaciones atrapadas en el estrecho que separa en pocos kilómetros a Irán y Omán, en un esfuerzo al que denominó “Proyecto Libertad”.

No obstante, Teherán negó esta posibilidad y redobló su amenaza de atacar buques de guerra estadounidenses o cualquier otra embarcación comercial que intentara atravesar este paso marítimo sin el beneplácito iraní.

En tanto, el régimen iraní aseguró que atacó a una de las embarcaciones del Ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz, algo que fue desmentido por el Comando Central de los Estados Unidos, que confirmó más temprano que se encuentra a cargo de la escolta de los buques que aún permanecen en la zona.

“Todos los buques comerciales y petroleros deben abstenerse de cualquier intento de tránsito sin coordinación con las fuerzas armadas. (...) Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz será objetivo y será atacada”, advirtió el alto comandante militar iraní, Ali Abdollahi, citado por el diario The New York Times.

En medio de la situación confusa que se registra en el estrecho de Ormuz, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de lanzar un ataque contra un petrolero propiedad de la compañía estatal ADNOC, mientras intentaba atravesar esa vía marítima. Asimismo, el país del Golfo también señaló a Teherán como responsable de provocar “un gran incendio” en la zona industrial petrolera del emirato de Fuyaira mediante misiles y drones.

También estuvo en la mira de los incidentes un barco surcoreano, el HMM Namu, con 24 tripulantes a bordo. A pesar de la explosión y del posterior incendio, ninguno de los ocupantes resultó herido. El diario local The Korea Herald informó que el ministerio aún no ha determinado si la causa fue un ataque o una mina a la deriva, y que la explosión pudo haberse producido en el lado de babor de la sala de máquinas.

Un escenario de poca claridad

La falta de claridad en torno a la situación en el estrecho de Ormuz está llevando a las compañías de carga a pensarlo dos veces antes de transitar por esta ruta. Según The New York Times, las empresas navieras afirmaron este lunes que el paso seguro ofrecido por la administración Trump carece de las garantías suficientes para realizar el trayecto.

“Sin un acuerdo con Irán, existe el riesgo de que las hostilidades vuelvan a estallar. (...) No está claro si el Proyecto Libertad es sostenible a largo plazo o si será una operación limitada para sacar a algunos de los barcos atrapados”, dijo Jakob P. Larsen, jefe de seguridad del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, citado por el rotativo estadounidense.

El diario neoyorquino también citó el punto de vista de Tom Bartosak-Harlow, portavoz de la Cámara Naviera Internacional, quien señaló que el plan de Donald Trump carece de certezas.

“Hay mucha incertidumbre sobre lo que significa en la práctica el Proyecto Libertad, pero cualquier plan debe ejecutarse de manera coordinada y transparente”, dijo en un comunicado. Bartosak-Harlow añadió que la organización pide a todos los países, incluido Irán, “trabajar juntos para lograr una solución rápida y transparente que restablezca la libertad de navegación”.

En este contexto, Reino Unido y Francia intentan trabajar en mecanismos para garantizar el paso expedito por el estrecho de Ormuz, aunque sin implicarse directamente en el conflicto.

Otras consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz ya se reflejan en el mercado energético. Por ejemplo, el índice West Texas Intermediate (WTI) —indicador clave para Panamá por su impacto en los precios del combustible— se ubicó en $106.