‘Proyecto Libertad’ en duda: empresas navieras temen cruzar el estrecho de Ormuz

Un ambiente de confusión se respira este lunes 4 de mayo en el <b>estrecho de Ormuz</b>, tras las recientes contradicciones entre <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> e <b><a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b> en torno al uso de esta vía marítima, por la cual transita una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial.El presidente estadounidense, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, anunció el pasado domingo que el Ejército de su país se prestaría a escoltar, con aviones, destructores y tropas, a las embarcaciones atrapadas en el estrecho que separa en pocos kilómetros a <b>Irán</b> y <b>Omán</b>, en un esfuerzo al que denominó <b>'Proyecto Libertad'</b>.No obstante, <b>Teherán</b> negó esta posibilidad y redobló su amenaza de atacar buques de guerra estadounidenses o cualquier otra embarcación comercial que intentara atravesar este paso marítimo sin el beneplácito iraní.En tanto, el régimen iraní aseguró que atacó a una de las embarcaciones del Ejército estadounidense en el <b>estrecho de Ormuz</b>, algo que fue desmentido por el <b>Comando Central de los Estados Unidos</b>, que confirmó más temprano que se encuentra a cargo de la escolta de los buques que aún permanecen en la zona.'Todos los buques comerciales y petroleros deben abstenerse de cualquier intento de tránsito sin coordinación con las fuerzas armadas. (...) Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que intente acercarse o entrar al <b>estrecho de Ormuz</b> será objetivo y será atacada', advirtió el alto comandante militar iraní, <b>Ali Abdollahi</b>, citado por el diario <b>The New York Times</b>.En medio de la situación confusa que se registra en el <b>estrecho de Ormuz</b>, <b>Emiratos Árabes Unidos</b> acusó a <b>Irán</b> de lanzar un ataque contra un petrolero propiedad de la compañía estatal <b>ADNOC</b>, mientras intentaba atravesar esa vía marítima. Asimismo, el país del Golfo también señaló a <b>Teherán</b> como responsable de provocar 'un gran incendio' en la zona industrial petrolera del emirato de <b>Fuyaira</b> mediante misiles y drones.También estuvo en la mira de los incidentes un barco surcoreano, el <b>HMM Namu</b>, con 24 tripulantes a bordo. A pesar de la explosión y del posterior incendio, ninguno de los ocupantes resultó herido. El diario local <b>The Korea Herald</b> informó que el ministerio aún no ha determinado si la causa fue un ataque o una mina a la deriva, y que la explosión pudo haberse producido en el lado de babor de la sala de máquinas.<b>Un escenario de poca claridad</b>La falta de claridad en torno a la situación en el <b>estrecho de Ormuz</b> está llevando a las compañías de carga a pensarlo dos veces antes de transitar por esta ruta. Según <b>The New York Times</b>, las empresas navieras afirmaron este lunes que el paso seguro ofrecido por la administración <b>Trump</b> carece de las garantías suficientes para realizar el trayecto.'Sin un acuerdo con <b>Irán</b>, existe el riesgo de que las hostilidades vuelvan a estallar. (...) No está claro si el <b>Proyecto Libertad</b> es sostenible a largo plazo o si será una operación limitada para sacar a algunos de los barcos atrapados', dijo <b>Jakob P. Larsen</b>, jefe de seguridad del Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, citado por el rotativo estadounidense.El diario neoyorquino también citó el punto de vista de <b>Tom Bartosak-Harlow</b>, portavoz de la Cámara Naviera Internacional, quien señaló que el plan de <b>Donald Trump</b> carece de certezas.'Hay mucha incertidumbre sobre lo que significa en la práctica el <b>Proyecto Libertad</b>, pero cualquier plan debe ejecutarse de manera coordinada y transparente', dijo en un comunicado. Bartosak-Harlow añadió que la organización pide a todos los países, incluido <b>Irán</b>, 'trabajar juntos para lograr una solución rápida y transparente que restablezca la libertad de navegación'.En este contexto, <b>Reino Unido</b> y <b>Francia</b> intentan trabajar en mecanismos para garantizar el paso expedito por el <b>estrecho de Ormuz</b>, aunque sin implicarse directamente en el conflicto.Otras consecuencias del bloqueo del <b>estrecho de Ormuz</b> ya se reflejan en el mercado energético. Por ejemplo, el índice <b>West Texas Intermediate (WTI)</b> —indicador clave para <b>Panamá</b> por su impacto en los precios del combustible— se ubicó en <b>$106.</b>