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PANAMÁ

Federación Panameña de Fútbol advierte sanciones deportivas y penales por amaño de partidos

La Federación activa mecanismos permanentes contra manipulación y apuestas ilegales.
La Federación activa mecanismos permanentes contra manipulación y apuestas ilegales. Federación Panameña de Fútbol
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/05/2026 11:56
La FPF destacó sus acciones contra el amaño de partidos y reafirmó su política de cero tolerancia para proteger la integridad del fútbol.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en el que reiteró de manera categórica su política de “cero tolerancia” frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales del deporte.

La entidad recordó los desafíos que ha enfrentado con determinación, mediante acciones concretas impulsadas por su Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria. En ese sentido, destacó la “Operación Garra”, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas vinculadas al amaño de partidos.

Esta operación fue liderada por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada y culminó con la condena de personas juzgadas por su participación en estos hechos.

“De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones correspondientes tanto a nivel deportivo como penal”, advirtió la FPF en su comunicado.

Federación Panameña de Fútbol cuenta con protocolos avalados por FIFA contra amaño de partidos

Asimismo, la Federación informó que cuenta con protocolos claros, sólidos e idóneos, aprobados por la FIFA, para actuar ante cualquier posible caso de manipulación de partidos y apuestas ilegales.

Según detalló, estos mecanismos permanecen activos de forma permanente, tanto por investigaciones de oficio como por denuncias, garantizando un proceso responsable, confidencial y alineado con las normativas nacionales e internacionales de la FIFA y la Concacaf.

Finalmente, la FPF informó que ha puesto a disposición de todos los actores del fútbol nacional sus canales oficiales de denuncia, diseñados para recibir información de manera segura y confidencial, incluyendo el correo electrónico integridad@fepafut.com y la línea directa +507 6634-5515.

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