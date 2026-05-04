Federación Panameña de Fútbol advierte sanciones deportivas y penales por amaño de partidos

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en el que reiteró de manera categórica su política de “cero tolerancia” frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales del deporte.

La entidad recordó los desafíos que ha enfrentado con determinación, mediante acciones concretas impulsadas por su Oficina de Integridad y la Comisión Disciplinaria. En ese sentido, destacó la “Operación Garra”, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas vinculadas al amaño de partidos.

Esta operación fue liderada por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada y culminó con la condena de personas juzgadas por su participación en estos hechos.

“De encontrarse nuevos responsables, la Federación actuará con la misma firmeza, colaborando con las autoridades competentes para que se impongan las sanciones correspondientes tanto a nivel deportivo como penal”, advirtió la FPF en su comunicado.