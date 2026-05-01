Asamblea aprueba mesa técnica para reactivar el sector construcción

En la última sesión ordinaria de su segundo periodo legislativo, la Asamblea Nacional cerró debates con una propuesta que busca convertir nuevamente a la construcción en uno de los motores de la economía panameña.

El pleno aprobó el pasado 30 de abril de 2026 una resolución que crea la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, una instancia integrada por el Gobierno, empresarios, trabajadores y diputados que tendrá la tarea de diseñar medidas para recuperar inversiones, destrabar proyectos y generar empleo formal en medio de la desaceleración económica que enfrenta el país.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el desempleo y la informalidad. La propia resolución cita cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo y de la Contraloría General de la República que sitúan el desempleo alrededor del 10.4% de la población económicamente activa a marzo de 2026.

El documento reconoce que la construcción, históricamente uno de los principales pilares del crecimiento económico panameño, atraviesa una caída sostenida producto de la disminución de la inversión pública y privada, el aumento en los costos de materiales, las restricciones crediticias, el incremento de las tasas de interés y la paralización o postergación de proyectos habitacionales y de infraestructura.

La resolución también admite que la crisis del sector ya impacta a otras actividades económicas ligadas directamente a la construcción, entre ellas comercio, transporte, manufactura, banca, ferreterías, arquitectura, ingeniería y pequeñas y medianas empresas.

El sector que mueve la economía

La Asamblea sostiene en el documento que la construcción mantiene un “alto efecto multiplicador” sobre la economía nacional debido a su capacidad para dinamizar más de 30 actividades económicas conexas.

Durante años, el crecimiento de proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura convirtió a la construcción en uno de los principales generadores de empleo formal en Panamá. Sin embargo, la desaceleración económica posterior a la pandemia, la caída de nuevas inversiones y el encarecimiento del financiamiento frenaron el ritmo del sector.

La situación también golpeó el mercado inmobiliario. Promotores y empresarios advirtieron en distintos momentos sobre retrasos en trámites, lentitud en permisos, menor acceso al crédito y disminución en la demanda de viviendas.

La resolución legislativa plantea que la recuperación del sector podría convertirse en una herramienta inmediata para estimular la economía, atraer inversión privada y reducir el desempleo.

Una mesa para destrabar inversiones

La nueva Mesa Técnica Nacional funcionará como un espacio permanente de diálogo y coordinación entre el sector público, privado y laboral.

Entre sus principales objetivos figuran identificar barreras regulatorias, financieras y administrativas que frenan el desarrollo de proyectos de construcción, además de proponer reformas legales y económicas para acelerar la inversión y la ejecución de obras.

El grupo también deberá formular propuestas para agilizar permisos y trámites, promover programas de vivienda e infraestructura pública y recomendar medidas de generación inmediata de empleo formal.

La mesa estará integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), organizaciones sindicales del sector y diputados de todas las bancadas legislativas.

Según la resolución, la instancia deberá instalarse dentro de los próximos 30 días y tendrá un plazo inicial de 45 días, prorrogables, para entregar un informe nacional con propuestas de reformas legales, políticas públicas, estrategias de financiamiento y cronogramas de ejecución de medidas prioritarias.

“El mejor homenaje al trabajador es generar empleo”

La discusión de la resolución estuvo marcada por llamados a enfrentar el desempleo desde la inversión y la generación de plazas laborales.

Durante el debate en el pleno, el diputado Luis Eduardo Camacho defendió la iniciativa y afirmó que el país necesita concentrarse en medidas concretas para recuperar empleos y reducir la informalidad.

“El mejor homenaje que podemos rendir a los trabajadores panameños es crear oportunidades de empleo para que miles de familias puedan llevar sustento digno a sus hogares”, expresó.

Camacho señaló que la propuesta busca conformar, en la práctica, una comisión tripartita entre Gobierno, empresa privada y trabajadores para construir acuerdos orientados a reactivar el mercado inmobiliario y el sector construcción.

El diputado sostuvo que Panamá enfrenta desafíos económicos que requieren consensos nacionales y advirtió que el desempleo y la informalidad se mantienen entre las principales preocupaciones de la población.

“Los factores externos no los podemos controlar, pero los factores internos sí los podemos controlar”, afirmó durante su intervención, al insistir en la necesidad de impulsar medidas que atraigan inversión nacional y extranjera.

Respaldo político y presión económica

Camacho destacó que la resolución recibió respaldo de las distintas bancadas legislativas, lo que, según dijo, demuestra que existen temas capaces de generar consensos más allá de las diferencias políticas.

El apoyo multipartidista ocurre en un momento de presión económica y de reclamos crecientes por la falta de empleo formal, especialmente en sectores vinculados a la construcción y los servicios.

La Asamblea Nacional deberá dar seguimiento permanente a las recomendaciones que emita la mesa técnica y promover las iniciativas legislativas necesarias para su implementación.

Aunque la resolución no implica de inmediato la ejecución de obras ni nuevos recursos económicos, sí representa un reconocimiento político de que la recuperación de la construcción figura entre las principales apuestas del país para intentar mover la economía y contener el desempleo..