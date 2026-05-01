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Economía

El emprendimiento como vía para reducir desempleo

Canal de Empresarias está diseñado para mujeres que tienen una idea en desarrollo o ya lideran una empresa, y busca brindarles herramientas para crecer y superarse.
Canal de Empresarias está diseñado para mujeres que tienen una idea en desarrollo o ya lideran una empresa, y busca brindarles herramientas para crecer y superarse. Cedida
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Lourdes García Armuelles
  • 02/05/2026 00:00
El emprendimiento se ha convertido en una de las principales herramientas para enfrentar los retos económico. Iniciativas como el Canal de Empresarias de la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Emprendamos forman parte de ese ejemplo

El emprendimiento se ha convertido en una de las principales herramientas para enfrentar los retos económicos y sociales de Panamá, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y la desigualdad.

En este escenario, iniciativas como el Canal de Empresarias de la Fundación Ciudad del Saber se han convertido en un espacio que desde hace 13 años acompaña a mujeres líderes en la creación y consolidación de sus proyectos. Para este año, las nuevas convocatorias para participar están abierta hasta el 13 de mayo.

Su gerente de emprendimiento femenino y social, Laru Linares, explicó que el programa está diseñado para mujeres que tienen una idea en desarrollo o ya lideran una empresa, y busca brindarles herramientas para crecer y superar las barreras que enfrentan en el camino.

El proceso, dijo. incluye cinco etapas: primero, el fortalecimiento de habilidades blandas y la identificación de obstáculos de género; luego, talleres de creatividad e innovación para diferenciar productos y servicios; posteriormente, el diseño del modelo de negocios con herramientas como el Business Model Canvas; la conexión con mentores especializados; y finalmente, un módulo de finanzas para aprender a separar cuentas personales de las empresariales y gestionar ingresos de manera sostenible.

Linares subrayó que las principales limitantes para las mujeres son el tiempo, las redes de contacto y las dificultades financieras. Señaló que el 80% de las mujeres deben cumplir con responsabilidades familiares y domésticas que les restan espacio para emprender, además de que muchas no tienen acceso a cuentas bancarias o capital propio.

Aun así, advirtió, el programa ha acompañado a más de 8,000 mujeres en sectores tan diversos como agroindustria, tecnología, moda y alimentos. Linares destacó que el emprendimiento femenino tiene una visión de largo plazo y un fuerte enfoque social: “Las mujeres siempre estamos buscando la manera de impactar socialmente, de ayudar y hacer crecer nuestro país”.

En paralelo, la Fundación Emprendamos, presidida por Moisés Cohen, considera que el emprendimiento es vital para enfrentar el desempleo y la desigualdad en Panamá: “La mayor queja de los panameños es el desempleo. Para crear empleos se necesitan más empresas, y para tener más empresas se requiere gente con mentalidad emprendedora”.

Recordó que Panamá es el segundo país más desigual de América Latina y que la educación debe ser el motor del cambio, preparando a los jóvenes desde el colegio y la universidad para que tengan mentalidad emprendedora, conocimientos de tecnología e inglés, y puedan insertarse mejor en el mercado laboral o crear sus propias empresas.

Cohen destacó que el esfuerzo de instituciones como Ciudad del Saber, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y bancos estatales es positivo porque apoya a pequeños emprendedores y contribuye a reducir la desigualdad.

Además, puso como ejemplo a países como Singapur, donde la mentalidad emprendedora, la tecnología y el dominio del inglés han sido claves para el desarrollo económico.

En cuanto al emprendimiento femenino, Cohen reconoció la capacidad de las mujeres para resolver problemas y liderar proyectos: “Las mujeres tienen que sentirse empoderadas, seguras de que sí pueden lograrlo, sin miedo al fracaso. Hoy día, las mejores estudiantes en las universidades son mujeres”.

Moisés Cohen
Presidente de la Fundación Emprendamos
La mayor queja de los panameños es el desempleo. Para crear empleos se necesitan más empresas, y para tener más empresas se requiere gente con mentalidad emprendedora”,
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