El emprendimiento como vía para reducir desempleo

El emprendimiento se ha convertido en una de las principales herramientas para enfrentar los retos económicos y sociales de Panamá, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y la desigualdad.

En este escenario, iniciativas como el Canal de Empresarias de la Fundación Ciudad del Saber se han convertido en un espacio que desde hace 13 años acompaña a mujeres líderes en la creación y consolidación de sus proyectos. Para este año, las nuevas convocatorias para participar están abierta hasta el 13 de mayo.

Su gerente de emprendimiento femenino y social, Laru Linares, explicó que el programa está diseñado para mujeres que tienen una idea en desarrollo o ya lideran una empresa, y busca brindarles herramientas para crecer y superar las barreras que enfrentan en el camino.

El proceso, dijo. incluye cinco etapas: primero, el fortalecimiento de habilidades blandas y la identificación de obstáculos de género; luego, talleres de creatividad e innovación para diferenciar productos y servicios; posteriormente, el diseño del modelo de negocios con herramientas como el Business Model Canvas; la conexión con mentores especializados; y finalmente, un módulo de finanzas para aprender a separar cuentas personales de las empresariales y gestionar ingresos de manera sostenible.

Linares subrayó que las principales limitantes para las mujeres son el tiempo, las redes de contacto y las dificultades financieras. Señaló que el 80% de las mujeres deben cumplir con responsabilidades familiares y domésticas que les restan espacio para emprender, además de que muchas no tienen acceso a cuentas bancarias o capital propio.

Aun así, advirtió, el programa ha acompañado a más de 8,000 mujeres en sectores tan diversos como agroindustria, tecnología, moda y alimentos. Linares destacó que el emprendimiento femenino tiene una visión de largo plazo y un fuerte enfoque social: “Las mujeres siempre estamos buscando la manera de impactar socialmente, de ayudar y hacer crecer nuestro país”.

En paralelo, la Fundación Emprendamos, presidida por Moisés Cohen, considera que el emprendimiento es vital para enfrentar el desempleo y la desigualdad en Panamá: “La mayor queja de los panameños es el desempleo. Para crear empleos se necesitan más empresas, y para tener más empresas se requiere gente con mentalidad emprendedora”.

Recordó que Panamá es el segundo país más desigual de América Latina y que la educación debe ser el motor del cambio, preparando a los jóvenes desde el colegio y la universidad para que tengan mentalidad emprendedora, conocimientos de tecnología e inglés, y puedan insertarse mejor en el mercado laboral o crear sus propias empresas.

Cohen destacó que el esfuerzo de instituciones como Ciudad del Saber, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y bancos estatales es positivo porque apoya a pequeños emprendedores y contribuye a reducir la desigualdad.

Además, puso como ejemplo a países como Singapur, donde la mentalidad emprendedora, la tecnología y el dominio del inglés han sido claves para el desarrollo económico.

En cuanto al emprendimiento femenino, Cohen reconoció la capacidad de las mujeres para resolver problemas y liderar proyectos: “Las mujeres tienen que sentirse empoderadas, seguras de que sí pueden lograrlo, sin miedo al fracaso. Hoy día, las mejores estudiantes en las universidades son mujeres”.