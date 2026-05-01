Crisis y cambios golpean la dirección del Idaan

Dos renuncias de alto perfil volvieron a sacudir al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en medio de la crisis por el suministro de agua potable y los recientes cambios impulsados por el Gobierno dentro de la entidad.

Manuel González Ruiz presentó su renuncia como presidente de la Junta Directiva del Idaan, confirmaron fuentes vinculadas a la institución. Su salida se suma a la reciente dimisión de Luis Alberto Santanach, quien dejó la subdirección de la entidad pocos días después de la ratificación de Antonio Tercero González como nuevo director general.

Las renuncias ocurren en un momento de fuerte presión pública sobre el Idaan debido a las constantes fallas en el suministro de agua potable en distintos puntos del país, especialmente en la península de Azuero, donde comunidades enteras enfrentaron problemas de abastecimiento durante las últimas semanas.

Santanach se mantuvo como director encargado hasta el jueves 30 de abril, mientras avanzaba el proceso de transición administrativa dentro de la institución. Su salida marcó una de las primeras bajas tras la llegada de Tercero González a la dirección del Idaan.

El nuevo director fue designado por el presidente José Raúl Mulino y ratificado recientemente por el pleno de la Asamblea Nacional. Antes de asumir el cargo, Tercero González se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

Su nombramiento se produjo luego de la renuncia de Rutilio Villarreal el pasado 4 de marzo. Villarreal abandonó la dirección del Idaan en medio de una creciente ola de críticas por las deficiencias en la distribución de agua potable y por la falta de respuestas efectivas ante los problemas que afectan a miles de usuarios.

La salida consecutiva de altos funcionarios refleja el complejo escenario que enfrenta la entidad responsable del sistema de agua potable y saneamiento del país.

Además de los problemas operativos, el Idaan mantiene importantes desafíos relacionados con la modernización de la infraestructura, la continuidad del servicio, las pérdidas de agua y la respuesta ante emergencias en distintas regiones.

Para Manuel González Ruiz, esta no es la primera desvinculación de la institución. En enero de 2011 también dejó el Idaan cuando ocupaba el cargo de director general.

Posteriormente, a mediados de septiembre, fue ratificado por la Asamblea Nacional como miembro de la Junta Directiva del Idaan en representación del Órgano Ejecutivo, luego de una recomendación de la Comisión de Credenciales.

Hasta el momento, ni el Idaan ni el Ejecutivo han detallado públicamente las razones de las recientes renuncias ni anunciado quiénes ocuparán las posiciones vacantes dentro de la estructura administrativa de la entidad.

Las salidas se producen mientras persisten las demandas ciudadanas por mejoras en el suministro de agua potable, un tema que continúa entre las principales preocupaciones de la población en varias provincias del país.