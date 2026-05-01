Superintendencia rechaza regulación de tasas de interés y advierte sobre cargos excesivos

Uno de los proyectos más polémicos busca imponer controles a las tasas de interés, incluyendo topes contractuales en préstamos hipotecarios, comerciales e industriales. Berguido recordó que Panamá ya vivió esa experiencia en décadas pasadas, con un límite máximo de 24% anual que fue eliminado en 1998 tras concluir que 'le hacía daño al sistema y a la economía'.Destacó que la apertura y competencia entre casi 40 bancos de licencia general han permitido mantener tasas de consumo entre las más bajas de América, comparables incluso con Estados Unidos.Advirtió además que imponer tasas referenciales obligatorias en un mercado dolarizado y sin banco central podría generar distorsiones y obligar a los bancos a retirarse de segmentos como el hipotecario preferencial.Por su parte, Ernesto A. Boyd Jr., presidente de la ABP, resaltó que la eliminación de los topes en 1998 permitió multiplicar por cuatro los depósitos y créditos, atrayendo a la banca regional. Planteó que 'imponer controles podría excluir a segmentos de la población del crédito regulado y empujarlos hacia prestamistas informales como los gota a gota, que cobran intereses diarios exorbitantes'. 'Tenemos que cuidar a esos panameños, sobre todo a los que trabajan en la informalidad, no con medidas que los expongan al mercado no regulado, sino con educación financiera y herramientas para cuestionar si sus necesidades están siendo bien atendidas', afirmó Boyd Jr.