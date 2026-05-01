Béisbol Mayor: Bocas del Toro se corona bicampeón y consigue su quinta estrella

El Campeonato Mayor de Béisbol 2026 se va hacia Changuinola. La novena de Bocas del Toro resultó campeón del torneo este año, luego de vencer 6-4 a Chiriquí en el Juego 7.

Los Tortugueros dieron un espectáculo durante la serie final en la que estuvieron abajo 3-1 y no fue hasta la etapa final que se resolvió el campeonato mayor de béisbol. Incluso la lluvia hizo de las suyas en estos días, pero no fue impedimento de que ambas novenas hicieran lo suyo dentro del diamante.

Los bocatoreños, con este resultado, se coronan bicampeones del béisbol mayor, logrando su estrella número cinco en toda su historia. Hay que remontarse hasta los años 2020-2021 para ver a un bicampeón. Causalmente lo hizo la novena de Chiriquí en aquel entonces.