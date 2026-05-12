Capac advierte que recuperación de la construcción en Panamá aún está en 44% por debajo de 2023

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) advirtió este martes 12 de mayo que, aunque el sector construcción comenzó a mostrar señales de recuperación durante el primer trimestre de 2026, la actividad todavía se mantiene muy por debajo de los niveles registrados en 2023.

La presidenta del gremio, Irene Orillac de Simone, explicó que el repunte observado en los últimos meses representa una mejora parcial, pero aún insuficiente para hablar de una recuperación consolidada de la industria.

Según cifras presentadas por la Capac durante la instalación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, entre enero y marzo de 2026 los permisos de construcción crecieron 36.3% a nivel nacional, luego de dos años consecutivos de caídas en este indicador de inversión privada.

Sin embargo, el gremio señaló que el desempeño actual todavía refleja una diferencia acumulada de -44.1% en comparación con el mismo periodo de 2023.

”Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, afirmó Orillac de Simone.

Motor económico y generación de empleo

La presidenta de la Capac destacó que la construcción continúa siendo uno de los sectores con mayor capacidad para dinamizar rápidamente la economía nacional y generar empleos formales en corto plazo.

De acuerdo con estudios del gremio, por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera en impacto de $2.34 en el Producto Interno Bruto futuro, mientras que cada dólar invertido produce $0.24 en recaudación tributaria.

“La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”, sostuvo.

Orillac de Simone explicó además que los proyectos de infraestructura y vivienda generan un efecto directo sobre las economías locales, especialmente en provincias y comunidades donde se activa la contratación de mano de obra, transporte, comercios y servicios

Proyección de crecimiento y mesa técnica

La Capac proyecta que el PIB construcción crezca entre 4% y 5% durante 2026, impulsado por más de 11 mil millones en inversiones públicas y proyectos de infraestructura que comienzan a ejecutarse en distintas regiones del país.

En ese contexto, el gremio valoró la instalación de la Mesa Técnica Nacional como un esfuerzo orientado a fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sector.

“Esta mesa llega en el momento correcto. En apenas 15 días, a lo interno del gremio, ya hemos activado mesas de trabajo con más de 30 profesionales del sector construcción revisando temas como tramitología, contrataciones públicas, vivienda, financiamiento, banca y seguros”, indicó la presidenta de Capac.

El objetivo, según explicó, es simplificar trámites, agilizar permisos, modernizar procesos y atraer inversión nacional y extranjera que permita recuperar gradualmente el dinamismo histórico de la construcción como motor de la economía panameña.

La creación de la mesa técnica fue aprobada el pasado 30 de abril por la Asamblea Nacional mediante una resolución respaldada de forma unánime, como parte de los esfuerzos para impulsar el empleo y la inversión en el país.