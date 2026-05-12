Pete Hegseth advierte que Irán aplica una ‘estrategia de Corea del Norte’ para blindar su programa nuclear

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes 12 de mayo que Irán ha intentado replicar una “estrategia de Corea del Norte” mediante el fortalecimiento de sus capacidades militares convencionales para disuadir cualquier intento internacional de frenar sus ambiciones nucleares.

Durante una conferencia de prensa, Hegseth afirmó que el principal enfoque de las negociaciones en curso con Teherán sigue siendo impedir que el país desarrolle armas nucleares.

“No somos el equipo de negociación, pero puedo decirles que tenemos negociadores de clase mundial. El núcleo de esto es el tema de las armas nucleares”, expresó el funcionario estadounidense.

El jefe del Pentágono sostuvo que Irán ha buscado desarrollar capacidades militares “tan abrumadoras” que otros países duden en intervenir frente a su programa nuclear.

“Entender que Irán ha intentado efectivamente usar la estrategia de Corea del Norte con capacidades convencionales tan sorprendentes que nadie se atrevería a impedirles perseguir un arma nuclear”, declaró.

Hegseth también atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una “decisión histórica” respecto al manejo de la amenaza nuclear iraní.

“Tomó el presidente Trump el coraje de tomar esa decisión histórica y espero que podamos llegar a la línea final con las negociaciones que están sucediendo en este momento”, añadió.

Planes de escalada y contención

Consultado sobre un eventual “plan B” en caso de un deterioro de la situación con Irán, el secretario de Defensa afirmó que el Gobierno estadounidense mantiene distintos escenarios preparados.

“Tenemos un plan para escalar, si es necesario. Tenemos un plan para retroceder si es necesario. Tenemos un plan para reubicar activos”, indicó.

No obstante, evitó ofrecer detalles específicos sobre posibles acciones militares o estratégicas.

“Ciertamente en este contexto no revelaríamos cuál podría ser el siguiente paso, considerando la gravedad de la misión que el presidente está llevando a cabo para asegurar que Irán nunca tenga una bomba nuclear”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones internacionales en torno al programa nuclear iraní y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para alcanzar un acuerdo que limite el desarrollo nuclear de Teherán.