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Economía

Panamá dispuesto al diálogo con Costa Rica, pero exige igualdad de reglas en el comercio

Julio A. Moltó Ministro de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá.
Julio A. Moltó Ministro de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/05/2026 11:58
La controversia se remonta al proceso identificado como DS599, relacionado con medidas aplicadas por Panamá a la importación de determinados productos provenientes de Costa Rica

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se refirió al diferendo comercial con Costa Rica y aseguró que Panamá está abierto a negociar, siempre que las condiciones sean equitativas para ambos países.

Moltó recordó que la decisión de restringir el ingreso de ciertos productos costarricenses respondió a la necesidad de proteger al sector productivo nacional.

“Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar. Esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”, afirmó.

El ministro subrayó que Panamá no busca confrontación, sino soluciones que permitan restablecer el comercio en condiciones justas.

“Estamos dispuestos a sentarnos con el país amigo y hermano en cualquier momento bajo las mismas condiciones. Hay muchísimas plantas panameñas que estuvieron por décadas vendiendo a Costa Rica que en este momento no lo pueden hacer”, señaló.

Respecto a las declaraciones de la presidenta costarricense, quien manifestó su interés en abrir negociaciones, Moltó insistió en que el gobierno panameño siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero cuidando los intereses de los productores nacionales.

“Yo sí creo que como gobierno tenemos la capacidad de solucionarlo, siempre cuidando a nuestros sectores productivos y Panamá va a velar por su sector productivo”, dijo.

El ministro destacó además que durante la pandemia los productores panameños demostraron su capacidad de abastecer y exportar, por lo que considera indispensable que se les garantice igualdad de trato en el comercio regional.

“Queremos igual cantidad de reglas para ambas naciones y Panamá va a sentarse como país amigo a ver cuáles condiciones serían las apropiadas para poder entonces volver a que de la misma forma y con las mismas condiciones ambos países pongan las reglas para la aprobación de sus plantas y de la introducción de sus productos”, señaló.

La controversia se remonta al proceso identificado como DS599, relacionado con medidas aplicadas por Panamá a la importación de determinados productos provenientes de Costa Rica. En diciembre de 2024, un grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un laudo favorable a Costa Rica.

Sin embargo, en enero de 2025 Panamá presentó formalmente una apelación ante el Órgano de Apelación de la OMC en Ginebra, argumentando que el informe no se ajusta a las medidas sanitarias y fitosanitarias panameñas.

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