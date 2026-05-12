Panamá dispuesto al diálogo con Costa Rica, pero exige igualdad de reglas en el comercio

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, se refirió al diferendo comercial con Costa Rica y aseguró que Panamá está abierto a negociar, siempre que las condiciones sean equitativas para ambos países.

Moltó recordó que la decisión de restringir el ingreso de ciertos productos costarricenses respondió a la necesidad de proteger al sector productivo nacional.

“Nuestro sector productivo también merece respeto. Lo vamos a cuidar. Esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”, afirmó.

El ministro subrayó que Panamá no busca confrontación, sino soluciones que permitan restablecer el comercio en condiciones justas.

“Estamos dispuestos a sentarnos con el país amigo y hermano en cualquier momento bajo las mismas condiciones. Hay muchísimas plantas panameñas que estuvieron por décadas vendiendo a Costa Rica que en este momento no lo pueden hacer”, señaló.