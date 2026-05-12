José Calderón no continúa en el Sporting San Miguelito

Luego de que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) sancionara de manera provisional al portero José Calderón, el Sporting San Miguelito comunicó de manera oficial que ya no cuentan con el cancerbero.

El cuadro académico mencionó que “José Calderón ya no forma parte de nuestra institución y como club reiteramos de manera firme e inequívoca que no respaldamos ni toleramos conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol”, reveló el equipo.

Está situación se da luego de que Calderón encajó un gol de manera sospechosa en el último partido frente al Alianza de la ronda regular del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

“En atención a la medida de la Fepafut y conforme y a las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el Sporting San Miguelito decidió dar por finalizada la relación contractual que mantenía con el jugador”, resaltó el comunicado.

En su momento, el propio Calderón publicó un comunicado señalado que rechaza cualquier tipo de participación que pudiese llegar a alterar la competición.

“Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte”, afirmó.