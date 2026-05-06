Proponen penas de hasta 10 años de prisión por amaño de partidos en Panamá tras caso Sporting

El escándalo por presunto amaño de partidos en el fútbol panameño sigue generando repercusiones, ahora en el plano legal. En medio de la investigación que rodea el partido entre el Sporting San Miguelito y Alianza FC, surge una propuesta para endurecer las sanciones contra este tipo de prácticas.

El comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Giorgio Famiglietti, confirmó que se trabaja en un anteproyecto de ley que busca tipificar la manipulación de partidos dentro del Código Penal.

”Lo que buscamos es que este delito, que hoy no está tipificado, pueda ser sancionado con penas de entre cinco y diez años de prisión”, explicó.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto marcado por la investigación abierta tras la polémica jugada del portero José Calderón, que derivó en un autogol y encendió sospechas sobre posibles irregularidades en el torneo Clausura 2026.

Un delito más amplio: no solo resultados

Famiglietti detalló que el anteproyecto no se limita a castigar la alteración del resultado final de un partido, sino que también incluye otros elementos vinculados al mundo de las apuestas.

Entre estos, mencionó acciones específicas como la cantidad de tarjetas amarillas, tarjetas rojas o tiros de esquina, aspectos que también pueden ser manipulados con fines ilícitos.

Para la elaboración del documento, indicó que se realizó un análisis comparativo con legislaciones de países como Alemania, España, Portugal y El Salvador, con el objetivo de construir una normativa más completa y adaptada a la realidad local.

Reunión con diputados y avance del proyecto

Como parte de este proceso, diputados de la Asamblea Nacional sostuvieron este miércoles un encuentro con directivos de la LPF para abordar la iniciativa.

En la reunión participaron Roberto Zúñiga, Luis Duke, José Pérez Barboni y Francisco Brea, quienes analizaron los alcances del proyecto de ley orientado a castigar los amaños en competencias deportivas.

Además, destacó que la LPF trabaja de la mano con la Federación Panameña de Fútbol y la FIFA en la implementación de sistemas de monitoreo internacional que permiten detectar posibles manipulaciones en los partidos.

“Contamos con un sistema que nos informa si existe o no manipulación, además de un protocolo robusto de integridad”, afirmó.

Entre las medidas vigentes, explicó que cada club debe contar con un oficial de integridad y que la liga dispone de una oficina especializada para recibir denuncias, las cuales son posteriormente evaluadas por la comisión correspondiente.

Más de tres denuncias en investigación

Famiglietti también reveló que actualmente ya se han presentado más de tres denuncias ante los organismos de integridad del fútbol panameño, lo que evidencia la creciente preocupación por este tipo de situaciones.

Paralelamente, la LPF ha desarrollado campañas de prevención dirigidas a jugadores, cuerpos técnicos y clubes, con el fin de educar sobre los riesgos del amaño de partidos y los mecanismos de denuncia disponibles.

Un punto de inflexión para el fútbol panameño

El impulso de esta propuesta legislativa coincide con uno de los momentos más delicados para el fútbol nacional, tras un caso que ha trascendido a medios internacionales y ha puesto bajo escrutinio la credibilidad de la competencia.

La eventual tipificación penal del amaño de partidos representaría un cambio significativo en la lucha contra la corrupción en el deporte, al pasar de sanciones exclusivamente deportivas a consecuencias judiciales.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el caso Sporting, el debate ahora se traslada también al ámbito legal, en busca de reforzar la transparencia y proteger la integridad del fútbol panameño.