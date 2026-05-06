Las reacciones al avión de la Sele: ‘Solo lo pintaron de rojo’

Aunque el diseño buscaba representar la pasión y la historia del fútbol panameño, muchos aficionados reaccionaron con críticas, memes y cuestionamientos sobre la propuesta ganadora del concurso “El Avión de la Sele”.

La presentación del avión oficial que acompañará a la selección de Panamá rumbo al Mundial de Fútbol 2026 terminó convirtiéndose en tema de debate en redes sociales.

La aeronave, completamente pintada de rojo y con detalles dorados, fue creada por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes resultaron ganadores entre casi 700 propuestas recibidas en el certamen lanzado en noviembre de 2025.

Sin embargo, tras revelarse el resultado final, las reacciones no tardaron en explotar en redes sociales.

“Parece más de cerveza Balboa Roja que de Copa”, escribió un usuario entre risas, mientras otro comentó: “Siendo honestos... tanto concurso para esto... pero no importa, Vamos Sele”.

Otros cuestionaron directamente el diseño elegido: “Me cuesta creer que de casi 700 diseños, este haya sido el ganador”, escribió otro internauta. Incluso hubo quienes aseguraron no entender el concepto visual: “¿Dónde está el diseño? Solo veo un avión pintado de rojo”.

Creativos también cuestionaron detalles técnicos

Entre las críticas también aparecieron observaciones desde el ámbito del diseño gráfico y la publicidad. Un creativo señaló que el problema principal no era la idea, sino la ejecución visual.

“Todo lo que está en dorado se pierde sobre un fondo rojo. Los contrastes de colores son importantes a distancia para que las personas puedan apreciar los detalles sin tener que acercarse al objeto”, expresó en redes.

Según explicó, el uso de colores similares afecta la visibilidad de elementos clave del diseño, especialmente en una superficie tan grande como una aeronave.

También hubo quienes defendieron la propuesta

No todas las reacciones fueron negativas. Algunos fanáticos salieron en defensa del diseño y pidieron enfocarse en apoyar a la selección nacional rumbo a la máxima cita del fútbol.

“Elegante, sencillo y práctico como mi Panamá. Viva mi Sele, vamos a sorprender al mundo y punto”, escribió un usuario. “Dejen que las críticas las hagan quienes nos envidian”, añadió.

El significado detrás del avión de la Sele

De acuerdo con los organizadores, la pintura roja de la aeronave representa la energía de la afición panameña y el espíritu combativo de la selección nacional.

El diseño también incorpora referencias a momentos históricos del fútbol panameño, incluyendo el recordado gol de Román Torres que clasificó a Panamá a su primer Mundial, así como homenajes a Luis Tejada, conocido como “El Matador”, figura emblemática del balompié nacional.

A pesar de la polémica, el avión ya se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fanáticos de la Sele, dejando claro que el fútbol —y todo lo que lo rodea— despierta pasión incluso antes de que ruede el balón.