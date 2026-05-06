El avión de la ‘sele’: así luce la aeronave que llevará a Panamá al Mundial

Son 36 días los que separan a Panamá de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es por ello que a pocos días de iniciar la cita mundialista, Copa Airlines y la Federación Panameña de Fútbol dieron a conocer la nueva aeronave que llevará a la delegación panameña a la cita mundialista.

En una celebración en la fábrica de Boeing en Seattle, Estados Unidos, se conoció finalmente la nueva aeronave del equipo. Más allá que en días anteriores, en redes sociales salieron varias versiones de la misma, no fue hasta este momento cuando se conoció el modelo 737-8 Max oficial del avión.

Tras un concurso, fueron dos panameños los que ayudaron a crear esta obra maestra. Ernesto De León y Henry Katz fueron los autores del diseño del avión.

Hablando de los detalles del avión, en él predomina el color rojo, mientras que en las alas aparece el color blanco para darle un contraste a la aeronave. Como detalles simbólicos, aparecen la chilena de Luis ‘Matador’ Tejada y el gol de Román Torres que nos clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Las frases no se podían quedan atrás y en ambos lados del avión aparece la frase ‘Vamos Panamá’, esto en señal de apoyo a los 26 jugadores y cuerpo técnico que harán el viaje al Mundial 2026.

La cultura panameña no se podía quedar atrás y en la parte de atrás, esta impregnado el Águila Arpía, ave que representa la soberanía, fuerza y riqueza del país.

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