Panamá proyecta 3,2 millones de turistas y consolida al sector como motor económico

Las autoridades proyectan la llegada de 3,2 millones de turistas al cierre de este año, una cifra que confirmaría el crecimiento sostenido del sector y su papel clave en la economía nacional.

El pronóstico llega luego de que Panamá superara los 3 millones de visitantes internacionales en 2025, marcando un récord histórico y posicionándose como uno de los destinos con mayor crecimiento en la región, según reportó TVN Noticias.

Este aumento en la llegada de extranjeros está teniendo un impacto directo en la actividad económica. De acuerdo con Nadyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo (Camtur), los visitantes están impulsando el consumo en restaurantes, centros comerciales y otros negocios, en un contexto donde la demanda interna ha disminuido.

“El poder adquisitivo del panameño ha bajado significativamente, y el turismo ha logrado equiparar ese consumo que necesita el país para sostener los negocios”, explicó.