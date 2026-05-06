Panamá proyecta 3,2 millones de turistas y consolida al sector como motor económico

Las autoridades proyectan <b>la llegada de 3,2 millones de turistas al cierre de este año</b>, una cifra que confirmaría el crecimiento sostenido del sector y su papel clave en la economía nacional.El pronóstico llega luego de que <b>Panamá </b>superara los <b>3 millones de visitantes internacionales en 2025</b>, marcando un récord histórico y posicionándose como uno de los destinos con mayor crecimiento en la región, según reportó <b>TVN Noticias</b>.Este aumento en la llegada de extranjeros está teniendo un impacto directo en la actividad económica. De acuerdo con <b>Nadyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo (Camtur)</b>, los visitantes están impulsando el consumo en restaurantes, centros comerciales y otros negocios, en un contexto donde la demanda interna ha disminuido.'El poder adquisitivo del panameño ha bajado significativamente, y el turismo ha logrado equiparar ese consumo que necesita el país para sostener los negocios', explicó.