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Panamá proyecta 3,2 millones de turistas y consolida al sector como motor económico

Panamá proyecta 3,2 millones de turistas y consolida al sector como motor económico
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Darine Waked
  • 06/05/2026 06:29
Tras un récord de visitantes, el flujo de extranjeros impulsa restaurantes y comercios, compensa la caída del consumo interno y abre retos para diversificar destinos

Las autoridades proyectan la llegada de 3,2 millones de turistas al cierre de este año, una cifra que confirmaría el crecimiento sostenido del sector y su papel clave en la economía nacional.

El pronóstico llega luego de que Panamá superara los 3 millones de visitantes internacionales en 2025, marcando un récord histórico y posicionándose como uno de los destinos con mayor crecimiento en la región, según reportó TVN Noticias.

Este aumento en la llegada de extranjeros está teniendo un impacto directo en la actividad económica. De acuerdo con Nadyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo (Camtur), los visitantes están impulsando el consumo en restaurantes, centros comerciales y otros negocios, en un contexto donde la demanda interna ha disminuido.

“El poder adquisitivo del panameño ha bajado significativamente, y el turismo ha logrado equiparar ese consumo que necesita el país para sostener los negocios”, explicó.

Mayor visibilidad internacional

Desde el sector turístico destacan que Panamá ha ganado presencia en nuevos mercados, lo que ha incrementado el interés de viajeros extranjeros.

Visitantes consultados resaltan la experiencia en el país, desde el clima hasta la vida nocturna y la gastronomía. “Es muy diferente a lo que tenemos en Costa Rica... muy bonito para disfrutar”, comentó una turista, quien también destacó platos típicos como el arroz con pollo y los tamales.

El reto: distribuir el turismo

Uno de los principales desafíos es lograr que los visitantes no se concentren únicamente en la capital. Las autoridades buscan que los turistas, que pueden permanecer hasta 15 días en el país y recorran también el interior.

“El objetivo es que quien llega a la ciudad pueda viajar a otras regiones”, indicaron voceros del sector.

Inversión para sostener el crecimiento

Para reforzar la promoción internacional, se contemplan inversiones que oscilan entre los 10 y 20 millones de dólares, con el objetivo de aumentar la visibilidad del país y atraer más visitantes.

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