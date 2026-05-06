Clima en Panamá: pronóstico para este miércoles 6 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que durante la madrugada de este 6 de mayo se prevé el desarrollo de lluvias con tormentas en áreas marítimas del Pacífico, con incursiones hacia el Golfo de Chiriquí, el sur de la Península de Azuero, las costas de Panamá y zonas costeras cercanas. En el resto de la vertiente pacífica predominará la nubosidad.

Para la mañana, el calentamiento diurno junto con la alta humedad favorecerá la formación de nubes. Hacia el inicio de la tarde se esperan aguaceros con tormentas aisladas, que podrían ser localmente fuertes en Chiriquí, sur de Veraguas, Panamá Oeste, la provincia de Panamá, Darién y la Comarca Emberá, siendo más ocasionales en otras regiones. En horas de la noche, se anticipa una mejoría en las condiciones, aunque podrían registrarse nuevas precipitaciones hacia el oriente del país, principalmente en zonas cercanas a la frontera con Colombia.

En la vertiente del Caribe, se prevé cielo parcialmente nublado en el oriente, mientras que desde Colón hasta el norte de Veraguas persistirá un ligero ingreso de lluvias con tormentas durante la madrugada. Estas condiciones serán generadas en el área marítima centro-occidental. Durante la mañana continuará el ingreso de humedad, favoreciendo la formación de nubosidad que en la tarde podría generar lluvias dispersas a lo largo de toda la vertiente. Para la noche, se esperan lluvias con tormentas en la zona central del Caribe, extendiéndose hacia el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en zonas montañosas, y entre 19 °C y 21 °C en el resto del país. Durante el día, se estiman máximas entre 25 °C y 32 °C, con valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

El viento se mantendrá variable a nivel nacional, con velocidades entre 0 y 20 km/h, aunque no se descartan ráfagas durante eventos de lluvia.

En el ámbito marítimo, se prevén olas cercanas a 1.50 metros en ambas vertientes, manteniéndose condiciones generalmente favorables.

Finalmente, se advierte sobre una alta intensidad de radiación ultravioleta en todo el país, con índices entre 6 y 10, clasificados como altos a muy altos, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.