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Redacción
06/05/2026 06:16
Política
EN DIRECTO
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este miércoles 6 de mayo
Radio Panamá
Judy Meana
Jorge Mariscal
Leonardo Grinspan
Donde está la información, allí está ‘Panamá Hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
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