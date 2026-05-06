China e Irán negocian reapertura de Ormuz mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos

China e Irán sostuvieron este miércoles 6 de mayo una reunión clave en Pekín para discutir la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio de crecientes presiones internacionales y señales de posibles avances en las negociaciones con Estados Unidos.

El encuentro se dio entre el canciller chino Wang Yi y su homólogo iraní Abbas Araghchi, quienes coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo para reducir las tensiones en la región.

Durante la reunión, Araghchi aseguró que la reapertura del estrecho —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— “puede resolverse lo antes posible”, tras meses de interrupciones derivadas del conflicto iniciado el 28 de febrero.

Por su parte, Wang Yi subrayó que “perseverar en las negociaciones es particularmente importante” y enfatizó que un alto el fuego total es “imperativo”. Además, reiteró la disposición de China de desempeñar un papel más activo en los esfuerzos para estabilizar Medio Oriente.

Sin embargo, el escenario diplomático se mantiene bajo fuerte presión. Desde Washington, el presidente Donald Trump advirtió que su gobierno podría retomar los bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, afirmó Trump en redes sociales, elevando el tono en medio de versiones sobre avances hacia un posible entendimiento.

El mandatario también señaló que la guerra podría terminar pronto y que el flujo de petróleo y gas natural podría reanudarse, siempre que Irán acceda a las condiciones planteadas por su administración.

Las amenazas se producen mientras Estados Unidos busca que China utilice su influencia sobre Irán —su principal comprador de crudo— para presionar la reapertura del estrecho, cuya paralización ha impactado los mercados energéticos y la economía global.

En paralelo, Washington suspendió temporalmente una operación militar para escoltar embarcaciones en la zona, con la expectativa de facilitar un acuerdo diplomático.

El contexto se vuelve aún más relevante ante la próxima cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, prevista para mediados de mayo, donde el conflicto en Oriente Medio será uno de los temas centrales.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa como punto crítico de la crisis: su reapertura no solo es clave para el comercio energético mundial, sino también para medir el éxito o fracaso de los esfuerzos diplomáticos en curso.