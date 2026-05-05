Panamá se prepara para recibir el avión mundialista

Quedan exactamente 37 días para el inicio de la <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a> y es por ello que muchos detalles sobre esta cita poco a poco se van revelando, entre ellos el avión que usará el equipo de Panamá para la cita mundialista.En una cobertura especial, <b>La Estrella de Panamá</b> se trasladó hasta Seattle, Estados Unidos, para conocer de primera mato este avión de Copa Airlines que transportará a toda la delegación panameña.La revelación se dará lugar en la fábrica de <a href="/tag/-/meta/boeing">Boeing en Seattle</a> y en la que hay mucha expectativa por el diseño. Los ganadores del concurso <b>Ernesto De León</b> y <b>Henry Katz</b> están presentes para conocer de primera mano su diseño final.Recordar que meses atrás, la aerolínea lanzó un concurso nacional para diseñar este avión mundialista.A eso de las 8:00 p.m. (hora panameña) aproximadamente se espera que el país entero conozca la aeronave.