Panamá se prepara para recibir el avión mundialista

Quedan exactamente 37 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es por ello que muchos detalles sobre esta cita poco a poco se van revelando, entre ellos el avión que usará el equipo de Panamá para la cita mundialista.

En una cobertura especial, La Estrella de Panamá se trasladó hasta Seattle, Estados Unidos, para conocer de primera mato este avión de Copa Airlines que transportará a toda la delegación panameña.

La revelación se dará lugar en la fábrica de Boeing en Seattle y en la que hay mucha expectativa por el diseño. Los ganadores del concurso Ernesto De León y Henry Katz están presentes para conocer de primera mano su diseño final.

Recordar que meses atrás, la aerolínea lanzó un concurso nacional para diseñar este avión mundialista.

A eso de las 8:00 p.m. (hora panameña) aproximadamente se espera que el país entero conozca la aeronave.