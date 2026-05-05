Chapman aclara que ley de sustancia económica atraerá inversión y no afectará a multinacionales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió este martes 5 de mayo la urgencia de aprobar el proyecto de ley de sustancia económica, asegurando que, lejos de perjudicar al sector empresarial, la normativa busca eliminar sanciones internacionales y reducir costos operativos para las empresas establecidas en el país.

Durante su intervención en Cavex, Chapman explicó que la ley responde a una solicitud directa de las propias multinacionales.

“Las que están presentes y las que quieren venir a Panamá han pedido que el país emita una legislación de esta índole”, afirmó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconociendo que el país llega con retraso a esta regulación global.

El fin de las ‘empresas de papel’

El concepto de sustancia económica busca que las sociedades jurídicas operando en Panamá demuestren una presencia real.

Según el ministro, esto implica:

1. Contar con una estructura física, aunque sea pequeña.

2. Generar empleos locales.

3. Reportar gastos operativos reales en el país.

“Lo que se busca es que las empresas no sean solo de papel”, enfatizó.

Sobre el impuesto del 15% propuesto para empresas que no demuestren dicha sustancia, Chapman aclaró que es un estándar global que incentivará a las sociedades a realizar inversiones tangibles en territorio panameño para cumplir con los requisitos.

El camino hacia la salida de las listas

Uno de los objetivos primordiales es la salida de Panamá de las listas de la Unión Europea.

Chapman detalló que los organismos europeos realizan revisiones en octubre y febrero.

“Lo ideal sería que en la revisión de octubre logremos salir de esa lista. Si no lo logramos en octubre, estoy muy confiado de que sería a más tardar en febrero”, vaticinó el ministro, aunque advirtió sobre la lentitud burocrática de los organismos internacionales.

Chapman señaló que en estas negociaciones la territorialidad fiscal de Panamá es un punto “no negociable”.