Bad Bunny sacude la Met Gala 2026 con homenaje a una leyenda: ¿quién fue Johnny Pacheco?

La Met Gala 2026 dejó looks virales, sí... pero también un momento que va mucho más allá de la moda.En medio de flashes y apuestas extravagantes, Bad Bunny hizo algo distinto: rindió homenaje a una leyenda de la salsa que marcó generaciones.Y no, no fue un detalle cualquiera.<b>El gesto que cambió la narrativa de la noche</b>Mientras celebridades competían por el outfit más impactante, el artista puertorriqueño decidió mirar hacia atrás —hacia la raíz— y traer al presente el legado de Johnny Pacheco.Un nombre que, para los verdaderos amantes de la música latina, pesa... y mucho.Porque si hoy la salsa suena en todo el mundo, es en gran parte gracias a él.<b>¿Quién fue Johnny Pacheco y por qué importa tanto?</b>Hablar de Johnny Pacheco es hablar del ADN de la salsa.Dominicano, visionario y figura clave en la escena neoyorquina, fue cofundador de Fania Records, el sello que lanzó al estrellato a figuras como Celia Cruz y Héctor Lavoe.Pero su aporte va más allá de nombres:ayudó a construir todo un movimiento cultural.La salsa no solo se escuchaba... se vivía. Y Pacheco fue uno de sus grandes arquitectos.<b>Bad Bunny y su mensaje (que muchos no vieron venir)</b>En plena alfombra roja, donde todo suele ser superficial, Bad Bunny lanzó un mensaje potente sin necesidad de discursos:- La moda también puede contar historia- Y la música latina tiene memoriaNo es casualidad que este homenaje llegue en un momento donde los sonidos tropicales vuelven a tomar fuerza en la industria global.<b>Más que un tributo, una declaración</b>Lo que hizo el artista no fue nostalgia. Fue una declaración cultural.En una noche dominada por tendencias, decidió poner en el centro a una figura que representa identidad, raíces y legado.Y eso en el universo de la farándula no pasa todos los días.