Bad Bunny sacude la Met Gala 2026 con homenaje a una leyenda: ¿quién fue Johnny Pacheco?

La Met Gala 2026 dejó looks virales, sí... pero también un momento que va mucho más allá de la moda.

En medio de flashes y apuestas extravagantes, Bad Bunny hizo algo distinto: rindió homenaje a una leyenda de la salsa que marcó generaciones.

Y no, no fue un detalle cualquiera.

El gesto que cambió la narrativa de la noche

Mientras celebridades competían por el outfit más impactante, el artista puertorriqueño decidió mirar hacia atrás —hacia la raíz— y traer al presente el legado de Johnny Pacheco.

Un nombre que, para los verdaderos amantes de la música latina, pesa... y mucho.

Porque si hoy la salsa suena en todo el mundo, es en gran parte gracias a él.

¿Quién fue Johnny Pacheco y por qué importa tanto?

Hablar de Johnny Pacheco es hablar del ADN de la salsa.

Dominicano, visionario y figura clave en la escena neoyorquina, fue cofundador de Fania Records, el sello que lanzó al estrellato a figuras como Celia Cruz y Héctor Lavoe.

Pero su aporte va más allá de nombres:ayudó a construir todo un movimiento cultural.

La salsa no solo se escuchaba... se vivía. Y Pacheco fue uno de sus grandes arquitectos.

Bad Bunny y su mensaje (que muchos no vieron venir)

En plena alfombra roja, donde todo suele ser superficial, Bad Bunny lanzó un mensaje potente sin necesidad de discursos:

- La moda también puede contar historia

- Y la música latina tiene memoria

No es casualidad que este homenaje llegue en un momento donde los sonidos tropicales vuelven a tomar fuerza en la industria global.

Más que un tributo, una declaración

Lo que hizo el artista no fue nostalgia. Fue una declaración cultural.

En una noche dominada por tendencias, decidió poner en el centro a una figura que representa identidad, raíces y legado.

Y eso en el universo de la farándula no pasa todos los días.