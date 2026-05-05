Tiroteo en Fort Worth deja incertidumbre: autoridades descartan amenaza activa

Un <b>tiroteo en Fort Worth (<a href="/tag/-/meta/texas">Texas</a>,<a href="/tag/-/meta/estados-unidos"> Estados Unidos</a>)</b> se registró este martes 5 de abril alrededor de las <b>11:00 a.m. (hora local)</b>, y tuvo lugar en un <b>complejo de apartamentos</b> cerca del bloque 3600 de Outlet Boulevard, próximo a la <b>Interestatal 35</b> y la <b>autopista 114</b>.Las <b>autoridades</b>, de acuerdo con la cadena local <b>FOX4</b>, afirmaron de momento que <b>no hay una amenaza activa para el público</b>.Lo que no está claro es si hubo <b>heridos</b>, ya sean <b>sospechosos o agentes</b>, y tampoco se ha informado aún qué provocó el <b>tiroteo</b>.