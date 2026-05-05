Tiroteo en Fort Worth deja incertidumbre: autoridades descartan amenaza activa

Las autoridades, de momento, aseguran que la situación está bajo control. Tomado de FOX4 Dallas
José Vilar
  • 05/05/2026 13:03
El hecho ocurrió este martes alrededor de las 11:00 a.m. en un conjunto residencial cercano a la Interestatal 35 y la autopista 114. La policía asegura que no hay peligro para la población, pero aún se desconoce si hay heridos o qué originó el tiroteo

Un tiroteo en Fort Worth (Texas, Estados Unidos) se registró este martes 5 de abril alrededor de las 11:00 a.m. (hora local), y tuvo lugar en un complejo de apartamentos cerca del bloque 3600 de Outlet Boulevard, próximo a la Interestatal 35 y la autopista 114.

Las autoridades, de acuerdo con la cadena local FOX4, afirmaron de momento que no hay una amenaza activa para el público.

Lo que no está claro es si hubo heridos, ya sean sospechosos o agentes, y tampoco se ha informado aún qué provocó el tiroteo.

