‘Es una burla’: Claman por presos políticos ante retrasos en Venezuela

Familiares de presos políticos en <b>Venezuela</b> se reunieron con representantes de la <b>Defensoría del Pueblo</b> para denunciar los retrasos en la aplicación de la amnistía, y pedir respuestas por la crítica situación de salud de los detenidos.La histórica <b>Ley de Amnistía</b> impulsada por la presidenta encargada, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos. Dos meses después de su aprobación, varias oenegés denuncian dilación para tramitar el beneficio en tribunales.Unas <b>8,084 </b>personas han recibido amnistía, según el balance en marzo del diputado<b> Jorge Arreaza</b>, jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la normativa.<i>'La amnistía es una burla, es como darle larga a todo esto. Fue una burla más al pueblo, fue esperanzarnos, subirnos y volver a bajar de golpe. Y a ellos (presos políticos) ilusionarlos'</i>, dijo Massiel Cordones, madre de José Ángel Barreno, detenido desde 2020.La oenegé <b><a href="/tag/-/meta/foro-penal">Foro Penal</a></b>, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó <b>454</b> detenidos, de los cuales, <b>41</b> son extranjeros y <b>109 </b>se encuentran en el centro de reclusión <b>El Rodeo I</b>, a las afueras de Caracas.La noche del lunes, esta cifra creció con la detención del exprisionero político <b>Luis Eduardo Perozo</b>, liberado en diciembre antes de la amnistía, tras año y medio de confinamiento, y ahora de nuevo bajo arresto.<i>'Cuando lo agarraron le pusieron el pie encima, en la espalda, y le pusieron una capucha'</i>, detalló a la <b>AFP</b> su madre, <b>Yuraima Piñero</b>, que aún no tiene detalles de su paradero.Más temprano, familiares de detenidos entregaron en la sede de la Defensoría un documento en el que detallan graves afecciones pulmonares, lesiones visibles y alteraciones en la salud mental de los detenidos. Exigen que se tome en cuenta los casos de personas desaparecidas y tratos crueles.Cordones dijo que las<i> 'torturas' </i>se repiten en cárceles como el <b>Fuerte Guaicaipuro</b>,<b> Yare </b>y<b> El Helicoide</b>.<b>Inacio Da Costa</b>, director ejecutivo de la <b>Defensoría del Pueblo</b>, informó que atenderán las denuncias. <i>'En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos revisando'</i>, dijo.El domingo se realizaron vigilias en las principales cárceles del país. <i>'Aún hay más de 500 presos políticos en condiciones inhumanas de reclusión'</i>, denunció desde El Helicoide Sairam Rivas, integrante del <b>Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela</b>.A finales de enero, Rodríguez anunció el cierre del <b>Helicoide</b>, que ha sido denunciado por oenegés como un 'centro de torturas', pero hasta la fecha decenas siguen detenidos.