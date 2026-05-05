Corea del Sur investiga incendio en buque con bandera panameña; AMP da seguimiento

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reveló la tarde de este martes 5 de mayo que la tripulación de un buque de una empresa de Corea del Sur, pero con bandera panameña, logró controlar un incendio registrado en la sala de máquinas, evitando víctimas y daños estructurales mayores.

De acuerdo con la AMP, el incidente involucró a la nave operada por la empresa surcoreana HMM Co., Ltd., la cual transportaba carga general.

Tras detectarse el fuego, se activaron de inmediato los protocolos internacionales de seguridad y respuesta, permitiendo sofocar las llamas.

El hecho no dejó víctimas y pone de relieve la importancia de la respuesta oportuna ante emergencias en alta mar.

La entidad detalló que el siniestro se originó en uno de los motores, mientras la embarcación se encontraba fondeada cerca de la terminal petrolera de Ensenada de los Emiratos Árabes Unidos.

Debido a la rápida actuación de la tripulación, se evitó la propagación del fuego hacia otras áreas del buque, preservando su integridad estructural.

Actualmente, la nave opera con generadores de emergencia mientras especialistas evalúan los posibles daños.

Posteriormente, será trasladada a un astillero regional para realizar las reparaciones correspondientes, bajo la coordinación de la naviera.

Las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente, mientras que la AMP indicó que dará seguimiento al caso para asegurar el cumplimiento de los protocolos internacionales en materia de seguridad marítima.