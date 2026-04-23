Autoridad Marítima de Panamá alerta por incidentes con buques de su bandera en el estrecho de Ormuz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), informó la tarde de este jueves 23 de abril que mantiene seguimiento activo a dos incidentes que involucran buques portacontenedores con bandera panameña en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Según el reporte de la AMP, a las 10:00 a.m. (hora local) de este miércoles 22 de abril, el buque “Euphoria” fue atacado con disparos por tres embarcaciones no identificadas.

No obstante, no se registraron heridos entre la tripulación y la nave logró trasladarse con seguridad hasta fondear en Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos.

En un segundo incidente, el buque “MSC Francesca” fue interceptado mientras se disponía a transitar por el estrecho.

De acuerdo con la AMP, la embarcación fue abordada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que solicitó su fondeo cerca de la costa iraní. Actualmente, el buque permanece a la espera de instrucciones por parte de las autoridades de Irán.

La AMP señaló que mantiene comunicación permanente con los operadores y la empresa propietaria de las naves, brindando apoyo conforme a su rol como Estado de abanderamiento y en apego al derecho internacional marítimo. La institución enfatizó que su prioridad es salvaguardar la seguridad de las tripulaciones y de los buques bajo registro panameño.

Ante el incremento de la tensión en la región, la DGMM emitió un llamado urgente a todas las embarcaciones con bandera panameña para que eviten transitar por el Estrecho de Ormuz o, en caso necesario, refuercen las medidas de seguridad siguiendo los protocolos internacionales de protección marítima.