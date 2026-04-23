CADE 2026: Ricaurte Vásquez asegura que el Canal de Panamá supera los estándares OCDE

El Canal de Panamá no necesita mirar hacia afuera para encontrar estándares de clase mundial. Así lo planteó su administrador, Ricaurte Vásquez, al asegurar que la vía interoceánica ya opera bajo principios alineados de gobernanza como los que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026), Vásquez subrayó que el modelo del Canal no fue impuesto por exigencias externas, sino construido a partir de un compromiso histórico del país.

“Ese modelo no surge por una razón traída de fuera, sino por un compromiso nacional que se consolidó desde la reversión del Canal”, afirmó.

El funcionario destacó que la estructura institucional, las reglas de gobernanza y la operación del Canal responden a estándares internacionales, pero con una base profundamente panameña.

“Si nueve mil panameños pueden operar bajo estas reglas, eso demuestra que sí es posible tener instituciones con estándares de clase mundial en el país”, sostuvo.

En medio del debate sobre una eventual adhesión de Panamá a la OCDE, Vásquez planteó que el Canal representa un ejemplo concreto de que el país puede alcanzar niveles altos de transparencia, eficiencia y gestión pública.

Un entorno global más complejo

El administrador también advirtió que el contexto internacional actual es más volátil y desafiante que en décadas anteriores, con cambios profundos en el comercio global, tensiones geopolíticas y nuevos actores que influyen en la dinámica económica.

Recordó que eventos como la crisis financiera global, el Brexit, la pandemia de COVID-19 y las disrupciones logísticas han transformado el entorno en el que opera el Canal.

A esto se suma el impacto del cambio climático, que ya ha afectado directamente la operación de la vía, especialmente por las variaciones en la disponibilidad de agua.

“Estamos en una década extremadamente convulsionada, con volatilidad política, comercial y climática”, advirtió.

Pese a este escenario, destacó que el Canal ha logrado mantener su operación y adaptarse a las crisis, cumpliendo su mandato de permanecer abierto al comercio internacional en condiciones de neutralidad.

De la ampliación al valor estratégico

Vásquez también puso en perspectiva la magnitud de las decisiones que han marcado la historia reciente del Canal, en particular la ampliación aprobada en 2006.

Recordó que en ese momento la inversión de $5,250 millones representaba cerca del 28% del Producto Interno Bruto del país, una apuesta de alto riesgo para la economía panameña.

Hoy, sin embargo, los resultados evidencian el impacto de esa decisión. En 2025, el Canal reportó ingresos por $5,705 millones, cifra que prácticamente iguala el costo total de la ampliación.

El administrador explicó que esta transformación permitió que el Canal pasara de movilizar carga de bajo valor a convertirse en una ruta clave para el comercio de manufacturas de alto valor en el mundo.

“El enfoque dejó de ser precio y pasó a ser valor”, señaló.

Gobernanza y sostenibilidad

Otro de los elementos centrales de su intervención fue el modelo de gobernanza del Canal, que calificó como transparente, sólido y adaptable.

Destacó el manejo de la cuenca hidrográfica como un componente clave, con participación de las comunidades y un enfoque en mejorar la calidad de vida sin depender de subsidios.

Además, mencionó la estabilidad laboral, el diálogo sindical y la relación con los clientes como pilares que han permitido sostener la operación incluso en momentos de crisis.

El Canal también avanza en nuevos proyectos para garantizar su sostenibilidad, incluyendo inversiones en infraestructura hídrica, expansión logística y posibles iniciativas energéticas.

Un reto país

Más allá de los logros, Vásquez planteó que el principal desafío ahora es que el valor que genera el Canal se traduzca en beneficios tangibles para toda la población.

“El reto no es solo generar riqueza, sino asegurar que esa riqueza beneficie a todos los panameños”, afirmó.

En el contexto de CADE 2026, donde se debate la posible adhesión de Panamá a la OCDE, el mensaje del administrador fue claro: el país ya cuenta con ejemplos concretos de instituciones que operan con estándares internacionales.

El desafío, dijo, es replicar ese modelo en el resto del Estado.