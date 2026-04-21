CADE 2026 centrará debate en adhesión a la OCDE y reformas clave para Panamá

La Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) 2026 llega con un enfoque definido: analizar a fondo qué implicaría para Panamá avanzar hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tanto en beneficios como en costos y transformaciones internas. Así lo explicó el presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González, en entrevista para La Estrella de Panamá, quien señaló que esta sexagésima edición busca responder preguntas clave sobre el proceso de adhesión. “Lo que queremos hacer es analizar qué hay que hacer para entrar, qué nos va a costar y qué beneficio nos va a traer”, indicó. El evento, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, se celebrará del 22 al 24 de abril bajo el lema “OCDE: confianza global, ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”.

Las áreas clave en discusión

González explicó que, ante la complejidad del proceso —que en el caso de Costa Rica implicó 26 mesas de negociación—, la agenda se estructuró en bloques temáticos enfocados en los aspectos de mayor impacto para el país. Entre los temas que se abordarán están el proceso de ingreso a la OCDE, tomando como referencia experiencias de Costa Rica y Colombia, así como áreas clave como educación, salud, ciencia, tecnología e innovación. También se discutirán reformas estructurales que, según advirtió, no pueden seguir postergándose independientemente de si Panamá ingresa o no al organismo.

Panel internacional y apertura

La sesión inaugural estará centrada en la convergencia de Panamá con las mejores prácticas globales y contará con la participación de figuras internacionales como Anabel González, quien lideró el proceso de adhesión de Costa Rica; Andrés Velasco, exministro de Chile y actual decano de la Facultad de Política Pública de la London School of Economics; y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Otro de los ejes será la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción. En este espacio participará Ricaurte Vásquez, administrador del Canal de Panamá, quien expondrá el modelo del Canal como ejemplo de gestión institucional con estándares internacionales. “Queremos mostrar que en Panamá sí es posible tener instituciones públicas con gobernanza profesional y transparente”, señaló González.

El debate fiscal

Uno de los debates más sensibles será el relacionado con la transparencia fiscal y la competitividad. En este panel participarán figuras como Hellen Seixas, Dulcidio de la Guardia, David Saied y Adolfo Linares, este último con una postura crítica frente a la adhesión. Según González, aunque existen beneficios claros como la mejora de la imagen internacional del país y el fortalecimiento institucional, también hay aspectos que deben evaluarse con cautela, especialmente en materia fiscal. “Nos obliga a tener una mejor gobernanza pública. Imagínese instituciones bien manejadas, hospitales eficientes, un servicio civil profesional”, sostuvo. El evento también pondrá sobre la mesa el papel estratégico de la logística, sector que representa más del 30% del Producto Interno Bruto del país y que requerirá ajustes para alinearse con estándares internacionales.

Reformas pendientes

Más allá de la OCDE, el presidente de CADE fue enfático en que Panamá debe avanzar en reformas clave. Entre ellas mencionó la necesidad de un servicio civil profesional, la eliminación de conflictos de interés dentro del Estado y la separación clara de funciones entre quienes regulan, diseñan políticas y prestan servicios públicos. “Sin un servicio civil profesional no vamos a ningún lado”, advirtió.

Un espacio para definir el rumbo