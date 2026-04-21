CADE 2026 centrará debate en adhesión a la OCDE y reformas clave para Panamá

Uno de los debates más sensibles será el relacionado con la transparencia fiscal y la competitividad. En este panel participarán figuras como Hellen Seixas, Dulcidio de la Guardia, David Saied y Adolfo Linares, este último con una postura crítica frente a la adhesión.Según González, aunque existen beneficios claros como la mejora de la imagen internacional del país y el fortalecimiento institucional, también hay aspectos que deben evaluarse con cautela, especialmente en materia fiscal.'Nos obliga a tener una mejor gobernanza pública. Imagínese instituciones bien manejadas, hospitales eficientes, un servicio civil profesional', sostuvo.El evento también pondrá sobre la mesa el papel estratégico de la logística, sector que representa más del 30% del Producto Interno Bruto del país y que requerirá ajustes para alinearse con estándares internacionales.