Quejas por irregularidades en venta de autos usados se disparan: reclamos superan $1.2 millones en Panamá

El número de quejas por irregularidades en la venta de autos usados en Panamá registró un aumento significativo durante el último año, según cifras de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que recibió 162 reclamos por un monto total de $1,257,485.20 relacionados con este tipo de transacciones.

La estadística refleja un crecimiento sustancial frente a 2024, cuando se atendieron 95 quejas por $671,916.85, evidenciando un incremento tanto en la cantidad de reclamos (67 más en 2025) como en los montos económicos reclamados por los consumidores, ($585,568.35 más en 2025).

El incumplimiento de la garantía se mantuvo como la principal causa de las denuncias, con 99 quejas que representan $795,072.57, consolidándose como la irregularidad más frecuente en la compraventa de vehículos usados. A este motivo le siguen 33 quejas por falta de información, por $173,155.90, y 13 reclamos por cláusulas abusivas, que suman $111,519.06.

Otras causas reportadas incluyen vicios ocultos (5 quejas por $41,500.00), incumplimiento de contrato (3 por B/.41,098.00), incumplimiento del servicio (4 quejas que totalizan $52,461.87), y devolución de dinero (2 por $13,150.00). Además, se presentó una queja por cada uno de los siguientes conceptos: custodia del bien, rescisión de contrato, restricción de acceso, venta engañosa y veracidad de la publicidad, con montos individuales que oscilan entre $1,500.00 y $16,999.20.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, advirtió que “la compra de autos usados continúa siendo una de las actividades comerciales con mayor nivel de reclamaciones, principalmente por incumplimiento de garantía y falta de información clara al consumidor, por lo que es fundamental que los agentes económicos cumplan con la normativa vigente y que los compradores se informen adecuadamente antes de concretar la transacción”.

Entre los agentes económicos con mayor número de reclamos figuran Autos Popular, S.A. (8); Autos Platinium (7); Level Up 360, S.A. (7); Sandi Autos, S.A. (6); Autos Prity 507 (5); y varias empresas con cuatro quejas cada una, entre ellas Autos Gold, Car Point, S.A., Distribuidora de Motores, S.A., Mega Cars, Panama Car Rental, S.A., Plaza Car Center y Santy Cars 507.

Ante este panorama, la Acodeco reiteró su llamado a los consumidores a extremar las medidas de verificación antes de adquirir un vehículo usado, recomendando confirmar la dirección física del agente económico, solicitar asesoría de un mecánico idóneo, realizar pruebas de manejo y documentar adecuadamente la transacción y los pagos. También subrayó la importancia de revisar cuidadosamente el contrato y la garantía, y evitar firmar o pagar si existen dudas.