Quejas por irregularidades en venta de autos usados se disparan: reclamos superan $1.2 millones en Panamá

El número de quejas por<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/digitalizacion-del-sector-electrico-en-panama-promesa-en-el-papel-pendiente-en-la-practica-EK19207003"> <b>irregularidades en la venta de autos usados en Panamá</b></a> registró un aumento significativo durante el último año, según cifras de la <b>Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</b>, que recibió <b>162 reclamos por un monto total de $1,257,485.20</b> relacionados con este tipo de transacciones.La estadística refleja un crecimiento sustancial frente a <b>2024</b>, cuando se atendieron <b>95 quejas por $671,916.85</b>, evidenciando un incremento tanto en la cantidad de reclamos (67 más en 2025) como en los montos económicos reclamados por los consumidores, ($585,568.35 más en 2025).El <b>incumplimiento de la garantía</b> se mantuvo como la principal causa de las denuncias, con <b>99 quejas</b> que representan $<b>795,072.57</b>, consolidándose como la irregularidad más frecuente en la compraventa de vehículos usados. A este motivo le siguen <b>33 quejas por falta de información</b>, por $<b>173,155.90</b>, y <b>13 reclamos por cláusulas abusivas</b>, que suman $<b>111,519.06</b>.Otras causas reportadas incluyen <b>vicios ocultos</b> (5 quejas por $41,500.00), <b>incumplimiento de contrato</b> (3 por B/.41,098.00), <b>incumplimiento del servicio</b> (4 quejas que totalizan $52,461.87), y <b>devolución de dinero</b> (2 por $13,150.00). Además, se presentó una queja por cada uno de los siguientes conceptos: <b>custodia del bien</b>, <b>rescisión de contrato</b>, <b>restricción de acceso</b>, <b>venta engañosa</b> y <b>veracidad de la publicidad</b>, con montos individuales que oscilan entre $<b>1,500.00 y $16,999.20</b>.El administrador de la Acodeco, <b>Ramón Abadi Balid</b>, advirtió que 'la compra de autos usados continúa siendo una de las actividades comerciales con mayor nivel de reclamaciones, principalmente por incumplimiento de garantía y falta de información clara al consumidor, por lo que es fundamental que los agentes económicos cumplan con la normativa vigente y que los compradores se informen adecuadamente antes de concretar la transacción'.Entre los<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-atrae-operador-de-zona-franca-de-emiratos-arabes-unidos-enfocado-en-mipymes-de-servicios-GP19164031"> <b>agentes económicos</a> con mayor número de reclamos</b> figuran <b>Autos Popular, S.A. (8)</b>; <b>Autos Platinium (7)</b>; <b>Level Up 360, S.A. (7)</b>; <b>Sandi Autos, S.A. (6)</b>; <b>Autos Prity 507 (5)</b>; y varias empresas con <b>cuatro quejas cada una</b>, entre ellas <b>Autos Gold</b>, <b>Car Point, S.A.</b>, <b>Distribuidora de Motores, S.A.</b>, <b>Mega Cars</b>, <b>Panama Car Rental, S.A.</b>, <b>Plaza Car Center</b> y <b>Santy Cars 507</b>.Ante este panorama, la Acodeco reiteró su llamado a los consumidores a <b>extremar las medidas de verificación antes de adquirir un vehículo usado</b>, recomendando confirmar la dirección física del agente económico, solicitar asesoría de un mecánico idóneo, realizar pruebas de manejo y documentar adecuadamente la transacción y los pagos. También subrayó la importancia de <b>revisar cuidadosamente el contrato y la garantía</b>, y evitar firmar o pagar si existen dudas.