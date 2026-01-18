Digitalización del sector eléctrico en Panamá: promesa en el papel, pendiente en la práctica

El exsecretario de Energía, Jorge Rivera Staff, es contundente sobre la falta de transparencia en la ejecución de la hoja de ruta: 'Puede ser que lo estén haciendo, pero no se está haciendo explícito'.Rivera Staff recuerda que este documento es un instrumento integral y transversal, diseñado para avanzar en áreas clave como el acceso universal, transporte eléctrico, innovación del sistema y generación distribuida con paneles solares, y fue desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evaluado por especialistas y validado por actores del sector.Pese a esto, no hay información pública que confirme la implementación real de la hoja de ruta, lo que genera incertidumbre sobre los avances en la digitalización del sector eléctrico panameño.