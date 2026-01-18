Digitalización del sector eléctrico en Panamá: promesa en el papel, pendiente en la práctica

El 29 de abril de 2024, la Secretaría Nacional de Energía de Panamá adoptó la Hoja de Ruta para la Digitalización del Sector Eléctrico, mediante la resolución N.0 MIPRE-2024-0014471, como parte de la Agenda de Transición Energética. Este documento posiciona la digitalización como un eje central del sector eléctrico, junto con la descarbonización y la democratización, en lo que se denomina el concepto de las “4D”. El plan busca modernizar el sector mediante: monitoreo y control digital de la calidad del servicio eléctrico; integración de smart grids (redes eléctricas inteligentes), baterías, paneles solares y vehículos eléctricos; uso de inteligencia artificial para procesar millones de datos en tiempo real; y creación de modelos de negocio basados en el conocimiento generado por los datos. En teoría, la hoja de ruta permitiría evaluar el impacto de políticas de digitalización, identificar obstáculos técnicos y sociales, y generar soluciones innovadoras. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿estos planes se están ejecutando realmente?

‘Puede ser que lo estén haciendo, pero no se ve’

El exsecretario de Energía, Jorge Rivera Staff, es contundente sobre la falta de transparencia en la ejecución de la hoja de ruta: “Puede ser que lo estén haciendo, pero no se está haciendo explícito”. Rivera Staff recuerda que este documento es un instrumento integral y transversal, diseñado para avanzar en áreas clave como el acceso universal, transporte eléctrico, innovación del sistema y generación distribuida con paneles solares, y fue desarrollado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evaluado por especialistas y validado por actores del sector. Pese a esto, no hay información pública que confirme la implementación real de la hoja de ruta, lo que genera incertidumbre sobre los avances en la digitalización del sector eléctrico panameño.

Obstáculos legales y regulatorios

La digitalización requiere también ajustes legales y regulatorios. En agosto de 2023, se presentó un borrador de reforma a la Ley 6, producto de consultas con agentes del sector y sesiones de escucha ciudadana apoyadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero quedó en pausa debido a la crisis social y las protestas mineras. La Ley N° 6 de 3 de febrero de 1997 establece el marco regulatorio e institucional para el servicio público de electricidad en Panamá. Rivera Staff subraya que, más que cambiar la hoja de ruta, lo urgente es implementarla: “Lo importante es ejecutar la hoja de ruta y, en el camino, identificar si hay ajustes que hacer”. Para especialistas, la digitalización del sistema energético no es opcional, sino el corazón de un sistema eléctrico moderno. Según explicó recientemente a este medio, Julio García, presidente del capítulo IEEE-PES de Panamá: La digitalización (del sector eléctrico) permite que cada usuario conozca su consumo minuto a minuto y tome decisiones informadas. También ayuda a los operadores a prever fallos, planificar mantenimiento y estabilizar la red, incluso frente a cambios en la generación renovable. Las redes inteligentes integran baterías, paneles solares, vehículos eléctricos, sensores y plataformas de inteligencia artificial, optimizando la operación, anticipando fallas y equilibrando la variabilidad de la energía solar e hídrica. “Los sistemas inteligentes mejoran la calidad de la energía en el hogar y alertan para evitar daños en los equipos, incluso mediante notificaciones al celular cuando ocurre algún evento. Esto también impulsa la movilidad eléctrica, que en Panamá ya comienza a desarrollarse. Estos sistemas permiten vincular paneles solares o generadores ubicados en distintos lugares con un mismo medidor, integrando toda la energía de forma inteligente”, afirmó García. No obstante, advierte que Panamá aún no está completamente preparado porque mantiene desafíos como: infraestructura limitada para digitalización avanzada; regulaciones rígidas que no contemplan tecnologías emergentes; coordinación insuficiente entre gobierno, operadores, academia y sector privado; falta de marcos claros para electromovilidad y sistemas de almacenamiento. García dejó claro que sin una estrategia clara y coordinada, Panamá corre el riesgo de quedarse rezagado frente a líderes globales en gestión energética avanzada como Australia -que tiene bastante integración- y nuestro vecino Costa Rica que está alineando toda su estructura bajo una misma empresa para lograr ese objetivos. “A Panamá todavía le falta, se puede decir que bastante. Se está impulsando, se está tratando de impulsar. Recuerdo a la Secretaría de Energía en periodos anteriores, trataron de hacer todo un plan, ahora hay que vigilar que es el plan que se cumpla”, afirmó García. Él insistió en que una limitante que puede tener Panamá es la necesidad de flexibilizar la innovación del sistema. “Hay que ser más flexible en innovación, porque lo que pasa aquí en Panamá puede ser que estamos acostumbrados generalmente a las leyes [...] y las leyes lastimosamente van un poco más lento. Deberíamos tener un comité de innovación que nos dé flexibilidad de introducir sistemas de este tipo”, señaló García.

Una oportunidad histórica que todavía espera acción

La Hoja de Ruta también se alinea con los compromisos de Panamá ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, incluyendo la reducción del 95 % de las emisiones de CO2 del sector energético según la Contribución Nacionalmente Determinada. A pesar de la claridad de objetivos y herramientas, Rivera Staff y expertos coinciden: el verdadero desafío está en pasar del papel a la acción. La digitalización tiene el potencial de transformar el sector eléctrico en uno más eficiente, resiliente y sostenible, pero hasta ahora, la hoja de ruta permanece en gran medida invisible para el público y los usuarios. La pregunta que queda abierta es clara: Panamá ha aprobado la hoja de ruta, pero ¿cuándo empezarán los ciudadanos a ver resultados concretos en su servicio eléctrico?