Panamá atrae operador de zona franca de Emiratos Árabes Unidos enfocado en mipymes de servicios

Panamá continúa ajustando su marco de atracción de inversiones para responder a los cambios en la economía global. La incorporación de un nuevo modelo de zona franca, impulsado por la International Free Zone Authority (IFZA), amplía el alcance del régimen tradicional y lo orienta hacia mipymes, empresas de servicios modernos y actividades con alto componente de innovación, sectores considerados clave para la diversificación económica del país.

IFZA es un operador internacional de zonas francas fundado en los Emiratos Árabes Unidos en 2017 y con presencia en más de siete países. Su modelo se centra en facilitar la creación y expansión de empresas, particularmente en servicios, mediante un entorno regulatorio que simplifica procesos y reduce barreras de entrada para inversionistas de menor escala, un segmento con creciente peso en el comercio internacional.

“La decisión de traer este modelo a Panamá responde a las condiciones que ofrece el país para convertirse en un punto de conexión regional para empresas de servicios y negocios con visión de crecimiento. Panamá combina estabilidad, conectividad y seguridad así como un sistema legal y fiscal diseñado para las empresas en zona franca, lo que la convierte en un destino ideal para ingresar a los mercados de Norteamérica y Latinoamérica”, destacó Markus Raiser, director de IFZA Panamá.

Desde el punto de vista económico, este esquema apunta a fortalecer sectores intensivos en conocimiento, como tecnología, software, servicios profesionales y marketing, que tienen un mayor potencial de generación de empleo calificado y menor dependencia de infraestructura física pesada. En otros países, estructuras similares han contribuido a dinamizar la actividad económica y a ampliar la base de exportación de servicios, un objetivo alineado con la estrategia panameña de crecimiento.

Un aspecto relevante del modelo es su impacto en el mercado local de servicios. La operación de la zona franca incorpora a proveedores nacionales —firmas legales, asesores financieros, agentes inmobiliarios y otros especialistas— que participan activamente en el proceso de instalación y operación de las empresas, lo que genera demanda interna y encadenamientos productivos.

“Este modelo se basa en la colaboración. Trabajar de la mano con proveedores de servicios locales y partners profesionales nos permite crear un entorno en el que las empresas pueden establecerse en Panamá de forma más eficiente y operar con confianza, al tiempo que se fortalece el ecosistema empresarial local”, señaló Raiser.

La apuesta por este tipo de zonas francas se apoya en ventajas estructurales ya consolidadas, como la ubicación geográfica, la conectividad aérea y marítima y el uso del dólar estadounidense. Estas condiciones se ven reforzadas por iniciativas gubernamentales orientadas a facilitar la inversión extranjera, optimizar trámites regulatorios y promover la exportación de servicios como motor de crecimiento.

IFZA destacó que, a nivel global, ha respaldado la constitución de más de 65 mil empresas y ha trabajado con fundadores de más de 150 países, experiencia que considera un punto de partida para desarrollar un impacto similar en Panamá.

Con la incorporación de este nuevo modelo, el país avanza en una estrategia de largo plazo para ampliar su base productiva, reducir la dependencia de actividades tradicionales y consolidarse como un centro regional de servicios, innovación e inversión.