Panamá traza su ruta hacia la OCDE en CADE 2026

El impacto económico de alinearse con estándares OCDE también fue abordado durante el panel. González explicó que este proceso fortalece la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo.<i>'Fortalece la confianza de los inversores... y eso tiene un impacto económico'</i>, indicó.Según detalló, este alineamiento facilita el acceso a financiamiento en mejores condiciones y permite articular proyectos concretos en áreas como educación, infraestructura o desarrollo productivo, con apoyo de organismos como el BID.