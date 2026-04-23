Panamá inicia CADE 2026 con debate sobre adhesión a la OCDE

Uno de los ejes principales del cónclave de 3 días es la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción. En este espacio, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, expone el modelo de gestión de la vía interoceánica como referencia de institucionalidad.<i>'Queremos mostrar que en Panamá sí es posible tener instituciones públicas con gobernanza profesional y transparente'</i>, afirmó González a este medio aliado de CADE 2026.El enfoque apunta a fortalecer la confianza internacional en el país, un elemento fundamental en el eventual proceso de adhesión a la OCDE.