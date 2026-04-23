Panamá inicia CADE 2026 con debate sobre adhesión a la OCDE

Panamá da inicio a CADE 2026 con el foco en su posible adhesión a la OCDE y las reformas que marcarán su futuroLa sexagésima edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) arrancó este 22 de abril con un objetivo claro: analizar qué implicaría para Panamá avanzar hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y definir las reformas que el país necesita para alinearse con estándares internacionales. El encuentro, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), se desarrolla hasta el 24 de abril bajo el lema “OCDE: confianza global, ¿progreso local?, el futuro de Panamá en debate”, y reúne a expertos nacionales e internacionales, así como representantes del sector público y privado. El presidente de CADE 2026, Carlos Ernesto González, explicó a La Estrella de Panamá que esta edición busca responder interrogantes clave sobre el proceso de adhesión al organismo internacional. “Lo que queremos hacer es analizar qué hay que hacer para entrar, qué nos va a costar y qué beneficio nos va a traer”, señaló el ejecutivo.

Un debate que marca la agenda nacional

Desde su apertura, CADE 2026 se posiciona como un espacio para discutir no solo la posibilidad de ingreso a la OCDE, sino también los cambios estructurales que el país debe afrontar, independientemente de esa decisión. La agenda se organiza en bloques temáticos que abordan áreas de alto impacto como educación, salud, ciencia, tecnología e innovación. Además, se analizan experiencias de países como Costa Rica y Colombia, que ya recorrieron el proceso de adhesión. La sesión inaugural se centra en la convergencia de Panamá con las mejores prácticas globales. Participan figuras como Anabel González, quien lideró el proceso de adhesión de Costa Rica; Andrés Velasco, exministro de Chile y académico de la London School of Economics; y el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman.

Gobernanza y transparencia en el centro

Uno de los ejes principales del cónclave de 3 días es la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción. En este espacio, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, expone el modelo de gestión de la vía interoceánica como referencia de institucionalidad. “Queremos mostrar que en Panamá sí es posible tener instituciones públicas con gobernanza profesional y transparente”, afirmó González a este medio aliado de CADE 2026. El enfoque apunta a fortalecer la confianza internacional en el país, un elemento fundamental en el eventual proceso de adhesión a la OCDE.

Debate fiscal y competitividad

Otro de los temas más sensibles es el relacionado con la transparencia fiscal y su impacto en la competitividad. Este panel reúne a figuras como Hellen Seixas, Dulcidio de la Guardia, David Saied y Adolfo Linares, este último con una postura crítica frente a la adhesión. Durante la entrevista, González reconoció que, aunque existen beneficios claros como la mejora de la imagen internacional y el fortalecimiento institucional, también surgen retos importantes. “Nos obliga a tener una mejor gobernanza pública. Imagínese instituciones bien manejadas, hospitales eficientes, un servicio civil profesional”, indicó. En este contexto, el sector logístico —que representa más del 30% del Producto Interno Bruto de Panamá— también entra en la discusión, ya que deberá ajustarse a estándares internacionales si el país decide avanzar en esta ruta.

Reformas que no pueden esperar

Más allá del debate sobre la OCDE, CADE 2026 pone énfasis en la urgencia de reformas estructurales en el país. Entre ellas destacan la necesidad de un servicio civil profesional, la eliminación de conflictos de interés y la clara separación de funciones dentro del Estado. “Sin un servicio civil profesional no vamos a ningún lado”, advirtió González. El evento busca así generar propuestas y consensos que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo.

Un espacio para definir el rumbo del país