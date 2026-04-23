Secretario de Energía descarta incluir garantías en ley sobre bioetanol: ‘No es necesario’

En medio del análisis en segundo debate del proyecto de ley No. 443 en el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Alberto González López realizó una interrogante puntual a la Comisión de la Secretaría Nacional de Energía sobre los posibles efectos del bioetanol en vehículos antiguos, especialmente aquellos fabricados antes del año 2000.

El diputado consultó si existe alguna garantía o certificación que respalde que este componente no causará daños en los autos, y sugirió que, de aprobarse la iniciativa, se establezca en la ley a quién podrían acudir los ciudadanos en caso de presentarse alguna afectación.

“Si ya anteriormente ustedes han afirmado que no va a perjudicar ningún auto, no veo lo malo de ponerlo en el proyecto de ley”, sosten.

Ante esta consulta, el secretario de Energía, Rodrígo Rodríguez, aclaró que el proyecto no contempla una garantía de este tipo y que, desde su punto de vista, no es necesario incluirla.

Rodríguez explicó que el uso de bioetanol ya ha sido aplicado anteriormente en Panamá sin generar reclamos por daños a vehículos.

Según indicó, en experiencias pasadas como las registradas en 2003 y 2014 no se reportaron afectaciones, lo que respalda la viabilidad de la medida. Asimismo, destacó que se trata de una práctica ampliamente utilizada a nivel internacional.

Como referencia, mencionó el caso de Brasil, donde el uso de bioetanol comenzó desde la década de 1970, incluso con vehículos más antiguos, sin que existan registros de problemas asociados.

El funcionario reiteró que, desde la perspectiva técnica, el tema está probado tanto en Panamá como en otros países.

La interrogante forma parte del proceso de análisis que continúa desarrollándose en la Asamblea Nacional sobre esta propuesta relacionada con biocombustibles.