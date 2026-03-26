¿Qué es el bioetanol y cómo impactaría la gasolina en Panamá? Claves del proyecto de ley No. 443

El debate sobre el uso de bioetanol en Panamá vuelve a cobrar relevancia tras el avance del proyecto de ley 443, que ya superó el segundo debate en la Asamblea Nacional.

La iniciativa plantea introducir este biocombustible en la gasolina, en una medida que combina objetivos ambientales, económicos y energéticos.

¿Qué es el bioetanol?

El bioetanol es un combustible de origen vegetal, producido a partir de la fermentación de materias primas como la caña de azúcar o el maíz. Su principal uso es como aditivo de la gasolina, con el fin de mejorar la combustión y reducir emisiones contaminantes.

En la práctica, no se comercializa de forma separada al consumidor final, sino que se incorpora directamente en la mezcla del combustible que se distribuye en las estaciones de servicio.

¿Qué plantea el proyecto de ley 443?

La propuesta legislativa establece la introducción progresiva de mezclas de gasolina con bioetanol, comúnmente conocidas como E10, y regula toda la cadena de producción, importación y distribución del producto.

El objetivo es diversificar la matriz energética del país, reducir la dependencia de derivados del petróleo y generar nuevas oportunidades económicas en el sector agroindustrial.

Mulino respalda el avance del proyecto

El presidente José Raúl Mulino se refirió al avance de la iniciativa y expresó su expectativa de que sea aprobada en un plazo razonable.

“Es un proyecto que, si bien es del Ejecutivo, avanza en el segundo debate y creo que puede, dentro de un periodo razonable de tiempo, ser aprobado para beneficio de todos”.

El mandatario también reconoció que existen cuestionamientos sobre la obligatoriedad del uso del bioetanol y señaló que el análisis técnico debe recaer en entidades especializadas como la Secretaría Nacional de Energía.

Asimismo, aclaró que el consumidor no tendrá que elegir entre combustibles, ya que el bioetanol se incorpora previamente en la gasolina:

“No es que usted va a la bomba de gasolina y echa de una manguera etanol y de la otra gasolina. Esto ya viene mezclado en el combustible”.

Beneficios y riesgos: una discusión técnica abierta

Desde el punto de vista técnico, el bioetanol es valorado por su capacidad para elevar el octanaje de la gasolina, lo que favorece una combustión más eficiente y, en consecuencia, una reducción de emisiones contaminantes.

En ese sentido, su incorporación puede contribuir a mejorar la calidad del aire y alinear a Panamá con estándares internacionales en materia ambiental.

A nivel energético, su carácter renovable representa una ventaja frente a los combustibles fósiles, cuya disponibilidad depende del mercado internacional.

Esto abre la posibilidad de reducir la vulnerabilidad del país ante la volatilidad de los precios del petróleo.

Sin embargo, estos beneficios conviven con una serie de interrogantes. Uno de los principales puntos de debate es el impacto económico de la medida.

La introducción del bioetanol no garantiza, por sí misma, una reducción en el precio final del combustible, ya que intervienen factores como los costos de producción, importación y logística.

También persisten dudas en torno a la compatibilidad con el parque vehicular existente.

Aunque en muchos países las mezclas como E10 son ampliamente utilizadas, la adaptación del mercado local podría requerir evaluaciones adicionales, especialmente en vehículos más antiguos.

En el plano agrícola, el impulso a la producción de bioetanol plantea el reto de equilibrar el uso de tierras entre cultivos energéticos y alimentarios, así como de evitar impactos ambientales derivados de la expansión de la frontera agrícola.

Cabe destacar que Panamá ya había implementado anteriormente el uso de bioetanol en la gasolina.

El programa inició el 1 de septiembre de 2013, cuando se introdujo una mezcla de aproximadamente 5% de etanol (E5) en las gasolinas de 91 y 95 octanos.

Sin embargo, la iniciativa fue suspendida en agosto de 2014, es decir, menos de un año después, debido a problemas logísticos, la falta de suministro del producto y cuestionamientos de algunos usuarios sobre su impacto en los vehículos