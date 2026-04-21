Diputado Cedeño impulsará informe para frenar uso obligatorio de bioetanol

El diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, dijo la tarde de este martes 21| de abril que sustentará un informe de minoría en el pleno de la Asamblea Nacional con el objetivo de que no avance la discusión de la norma y se obligue su uso a los conductores en el país.

Se tiene previsto que el proyecto de ley No. 443 pase a discutirse al pleno luego de que fuera aprobado este 24 de marzo en primer debate en la Comisión de Comercio.

La norma contempla la obligatoriedad del uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en una mezcla del 10% con las gasolinas que se consumen en el país.

Sus declaraciones se dan luego de que los informes relacionados con el proyecto fueran corregidos y devueltos al pleno, abriendo paso a una nueva discusión en el Legislativo.

Cedeño explicó que, una vez sustentados los informes de mayoría y minoría, el pleno deberá votar. En caso de que se apruebe el informe de minoría, quedaría sin efecto la propuesta impulsada previamente en la comisión, que establece el uso obligatorio del bioetanol.

“Si el pleno da el aval y ratifica el informe de minoría, queda extinguida la obligatoriedad y se inicia el debate artículo por artículo con base en nuestra propuesta”, señaló el diputado, quien preside la Comisión de Comercio.

El diputado enfatizó que el debate no se centraría en eliminar el bioetanol, sino en modificar su aplicación para que no sea impuesto como requisito obligatorio, diferenciándose así del planteamiento original del Ejecutivo.

Uno de los principales argumentos del legislador es la defensa del derecho del consumidor a decidir. Según explicó, si el producto resulta beneficioso, debería sostenerse por sí mismo en el mercado.

“Aquí debe haber oportunidades para que el consumidor pueda elegir si quiere el aditivo o no. Si el proyecto es tan provechoso, entonces debe permitirse esa libre decisión”, indicó.

El informe de minoría también incluye otras modificaciones, entre ellas:

Establecer responsabilidades en caso de daños mecánicos en vehículos asociados al uso del bioetanol.

Fortalecer la protección al consumidor.

Permitir que el Estado regule la importación para favorecer la producción local, sin imponer el consumo obligatorio.

Cedeño reiteró que ya había salvado su voto en la Comisión de Comercio y que mantendrá su postura durante la discusión en el Pleno.

Además, indicó que desconoce los detalles de una reunión sostenida entre algunos diputados y representantes del sector azucarero, aunque subrayó que su posición ya es conocida.

“Esto es cuestión de votos y será público. Veremos qué ocurre en el Parlamento”, concluyó.